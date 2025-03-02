Над Украиной ночью сбили 63 российских дрона, в результате атаки пострадали четыре области

Страна-агрессор Россия в ночь на 2 марта вновь атаковала Украину десятками ударных и имитационных беспилотников. Защитники неба 63 цели сбили, а остальные были потеряны локационно.

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Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Из-за падения обломков вражеских дронов во время атаки, продолжавшейся с 19:00 минувших суток, пострадали Харьковщина, Сумщина, Хмельнитчина и Запорожье.

Отмечается, что враг запустил 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений российских городов Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 воскресенья подтверждены убытки 63 российских БПЛА в 13 областях: Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской.

Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Вечером 1 марта российский "Шахед" ударил по жилой многоэтажке в Запорожье: была разрушена крыша дома, возник пожар. В результате вражеской атаки пострадала 31-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 марта оккупационные войска РФ запустили по Украине 154 дрона разных типов, из которых защитники неба сбили 103 цели, а 51 имитационный БПЛА был локационно потерян. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина, Черкасщина и Киевщина.

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