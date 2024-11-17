Россия запустила 'Шахеды' по Украине: где объявлена воздушная тревога

Армия страны-агрессора России вечером 17 ноября запустила "Шахеды" по Украине. В нескольких северо-восточных областях была объявлена воздушная тревога.

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О движении вражеских дронов-камикадзе информировали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. В 16:15 в ведомстве сообщили, что несколько групп БПЛА находятся в Харьковской области.

Известно, что они двигались в направлении Полтавщины. Также БПЛА зафиксировали в Сумской области, где они летели в направлении Черниговщины.

По состоянию на 18:17 в Воздушных силах сообщили, что "Шахеды" с Черниговщины направляются в Киевскую область.

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