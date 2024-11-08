Россия запустила "Шахеды" по Украине: в каких областях звучит воздушная тревога

Вечером в пятницу, 8 ноября, российские оккупационные войска снова начали атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе типа Shahed. Вражеские БПЛА залетали на нашу территорию через Сумщину, по областям ширилась тревога.

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Об угрозе "Шахед" предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили в Сумской и Черниговской областях.

"БПЛА на севере Сумщины в южном направлении", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины отразили массированную атаку РФ на Украину 8 ноября, в течение ночи и утра сбив 66 целей. В общей сложности враг применил 101 средство воздушного нападения, в частности "Шахеды" и баллистическую ракету.

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