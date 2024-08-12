Россия заявила о потере 28 населенных пунктов на Курщине: DeepState называет в разы более высокие цифры

Подконтрольные Москве власти Курщины объявили о потере 28 населенных пунктов в регионе. Это сообщение появилось на фоне заявлений российских официальных лиц о потерях территорий.

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Однако, по данным мониторинговой группы DeepState, цифры значительно разнятся. Об этом сообщает Telegram-канал группы.

По их подсчетам, украинские силы уволили ориентировочно 44 населенных пункта, а еще 10 находятся под неопределенным статусом. Важно отметить, что эти оценки крайне консервативны.

Реальное число освобожденных населенных пунктов может быть больше, поскольку некоторые села, на которых были сделаны фотографии с украинскими бойцами, могли оставаться под частичным контролем. Это свидетельствует о том, что цифры, озвученные DeepState, могут быть еще больше.

В общем, ситуация на Курщине остается динамичной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сеть попало видео, на котором пенсионерки на Курщине общаются на украинском языке с воинами ВСУ и славят Украину.

Напомним также, 12 августа Путин признал вторжение в Курскую область и заявил, что армия РФ пытается "выбить противника". Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы.

В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ перед этим ввели "режим контртеррористической операции", из приграничных районов Курщины эвакуировали более 76 тыс. человек.

В МИД Китая из-за боев в Курской области РФ заявили, что "приняли во внимание соответствующую ситуацию", и позиция Китая относительно войны "последовательна и понятна".

Между тем, в США не считают, что события в Курской области могут стать эскалацией войны. Украина делает то, что нужно для достижения успеха в поле боя, заявили в Вашингтоне.

При этом российская омбудсменка Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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