Россияне атаковали Краматорск: один человек погиб и много раненых, есть разрушения. Фото

В результате российского обстрела Краматорска Донецкой области во вторник, 25 февраля, погиб один гражданский. Известно также о 13 раненых, среди которых трое детей.

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Такими данными по состоянию на 17:00 поделился начальник ГВА Александр Гончаренко. На своей странице в Facebook он поделился фотографиями с места вражеской атаки.

Днем противник ударил по частному сектору. Разрушены дома мирных жителей, на территории как минимум двух домовладений произошли пожары.

"Не будьте легкомысленными! Эвакуируйтесь своевременно!" – призвал жителей прифронтовых территорий глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Краматорск находится менее чем в 20 км от линии фронта. Известно, что город обстреливался российской террористической армией и в понедельник, 24 февраля. Тогда пострадал один человек.

Как ранее писал OBOZ.UA, днем 13 февраля из-за вражеской атаки по Краматорску среди мирных жителей был один погибший и пятеро раненых (одна из потерпевших – несовершеннолетняя девушка).

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