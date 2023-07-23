Россияне берут людей в заложники и требуют выкуп: мэр Мелитополя рассказал о жизни в оккупации

Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области противник пытается погасить сопротивление граждан, задерживая и запугивая тех, кто против РФ. Российские паспорта захватчики выдают принудительно. В поселке Мирное был случай, когда жителя, который отказывался от этого "документа", оккупанты вывезли в лес и заставили рыть себе могилу.

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Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью FREEДОМ. В его городе, который находится под оккупацией, россияне до сих пор ежедневно похищают гражданских (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Причина основная одна. Потому что наши жители даже после полутора лет оккупации показывают свое сопротивление. Это ключевое", – сказал городской глава.

Он сообщил, что враг незаконно задерживает разные категории людей, четкой системы нет. Один из основных индикаторов – получил ли гражданин паспорт РФ. Также проверяют телефон, социальные сети, учитывают поведение родственников и проч..

Тактику арестов оккупанты с недавних пор поменяли. Они стали часто приезжать по месту жительства "подозреваемых" посреди ночи и криками, сиренами будят соседей, чтобы все видели, что кого-то выводят. Это элемент давления и запугивания населения.

"За полтора года больше тысячи людей уже было в плену. Сегодня в плену примерно 500 человек, то есть половину отпустили. По каким критериям отпускают – непонятно. Бывает, забирают в плен семью, отпускают супругу, а супруга оставляют. То есть алгоритм действий непонятен", – отметил Федоров.

Зафиксированы случаи, когда россияне требовали выкуп за человека. За кого-то родственникам пришлось платить 10 тыс. долларов, за кого-то – 50 тысяч. Расценки разные.

"Но есть примеры, когда жителей Мелитополя забрали в плен, садят в тюрьму и выносят приговор. Например, сейчас в Ростове идет суд над пятью мелитопольцами. Им инкриминируют терроризм, если не ошибаюсь", – рассказал Федоров.

Получение паспортов РФ на оккупированных территориях захватчики превратили в способ выживания. Потому что даже для вызова скорой, для поступления в больницу необходимо его наличие.

"Зачастую наши жители становятся перед выбором: либо жизнь с российским паспортом, либо смерть без российского паспорта...

Что касается, есть ли угроза для таких жителей после деоккупации, то ответ простой. Если ты предал наше государство и пошел на службу к врагу, то это, конечно, коллаборация. Если ты в целях выживания получил российский паспорт, то это не коллаборация, и не нужно запугивать наших людей, которые сегодня ждут возвращения Украины на временно оккупированных территориях", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Иван Федоров рассказал, что Мелитополь стал для ВС РФ важным медицинским хабом. Военный госпиталь россияне организовали даже в здании бывшего детского санатория.

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