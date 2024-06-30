Россияне более 10 раз обстреляли Никопольщину: выгорело 2,5 га пшеницы, есть разрушения. Фото

В воскресенье, 30 июня, страна-агрессор атаковала Днепропетровщину. За день россияне более 10 раз обстреляли Никополь и Покровскую громаду.

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Об этом в своем Telegram-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что из-за обстрелов выгорело 2,5 га пшеницы и есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Для террора местных агрессор системно применяет и дроны-камикадзе, и артиллерию.

"Пострадали Никополь и Покровская громада. Разрушены частный дом и хозяйственное сооружение. Никто не пострадал. По уточненной информации, из-за утренних обстрелов в районе занялась пшеница. Выгорело 2,5 га. Пожар потушили", – сообщил чиновник.

Он также рассказал о том, что в разбитой многоэтажке Днепра спасатели продолжают разбирать завалы. Ищут людей, судьба которых до сих пор неизвестна. С места происшествия уже вывезли 480 тонн конструкций и мусора.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 30 июня, войска России нанесли удар КАБом по Харькову, в городе раздался взрыв. Под обстрел попало отделение "Новой почты". Один человек погиб, пострадали еще девять человек, среди которых восьмимесячный ребенок. Девять человек, которые могли находиться на месте прилета, ищут.

Кроме того, вечером, 30 июня, страна-агрессор атаковала Киев ракетами. Сработало ПВО. Однако в результате ракетного удара в Оболонском районе столицы поврежден многоэтажный жилой дом.

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