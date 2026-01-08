Россияне боятся выводить корабли в Азовское море: Плетенчук назвал причину

Азовское море находится под огневым контролем украинских военных. Поэтому в прошлом году российские военные корабли заходили в акваторию лишь дважды, последний такой случай оказался трагическим.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что регулярной активности российского флота в регионе не наблюдается. Плетенчук вспомнил, что последний заход российских судов в Азовское море "закончился некрологом" для капитана 3-го ранга.

"Прекрасно наш враг понимает, что акватория опасна, что она вся фактически зайдет под огневым контролем, и поэтому мы их там не наблюдаем уже достаточно длительное время", – сказал Плетенчук.

Представитель ВМС отметил, что находиться в Азовском море российским военным сложно из-за ограниченных возможностей базирования и узких маршрутов навигации. Максимальная глубина моря составляет около 15 метров, что ограничивает движение больших кораблей.

Когда россияне заходят в море, они часто смешивают свои военные суда с гражданскими, используя их в качестве прикрытия. Таким образом оккупанты пытаются избежать атак. Однако, по словам Плетенчука, постоянного присутствия вражеских кораблей в Азовском море нет, поскольку акватория находится под огневым контролем украинских войск.

"Находиться там негде и в плане базирования, и в плане навигации. Это неглубокое море – максимально 15 метров, – поэтому рекомендуемые пути там довольно узкие. Когда они туда заходят, то смешивают свои корабли с гражданскими, чтобы таким образом прикрыться", – объяснил спикер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия не оставляет попыток перекрыть доступ Украины к Черному морю. Зато наши Военно-морские силы прилагают все усилия, чтобы "морской коридор" продолжал работать.

Также в подразделениях речных катеров ВС РФ в Херсонской области фиксируют массовые технические отказы. Российская контрразведка подозревает, что военные намеренно выводят технику из строя, чтобы избежать боевых выходов.

