Украинский защитник Александр Матяш, участвовавший в боях на Запорожском направлении, считает, что российские оккупанты научились приспосабливаться к переменам. Теперь, по его мнению, выводы должны сделать украинцы.

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Об этом он рассказал в интервью проекту "Украинский свидетель". По словам Матяша, в течение 2023 характер войны существенно изменился.

Сам защитник участвовал в летней кампании в Запорожском направлении, был под Роботиным.

"Россияне начали массово использовать дроны летом на Запорожском направлении. Мы также их используем. Это создает проблемы с логистикой для обеих сторон. Раньше я мог подъехать на авто за километр до линии столкновения, эвакуировать раненого. Сейчас это невозможно, ведь FPV могут преодолевать". расстояния до 20 километров. Чтобы выйти на позицию, ты должен пройти 7-8 километров пешком", – рассказал он.

По словам Матяша, изменился и характер ранений бойцов, а его в течение 2023 года дважды едва не убили.

"В первые месяцы полномасштабной войны это были преимущественно обломочные ранения от артиллерии. Во время боев за Бахмут преобладали пулевые. Теперь это поражение FPV-дронами", – объяснил военный.

Он убежден, что пришло время менять повестку дня в обществе.

"С украинцами разговаривают, как с детьми – мол, не волнуйтесь, все будет хорошо. В пресс-конференции Валерия Залужного мне понравилось, что он разговаривал с аудиторией, как со взрослыми. Время идет, надо брать на себя ответственность", – подчеркнул Матяш.

Он добавил, что больше шансов на победу у тех, кто может быть гибким и адаптированным. А россияне сейчас имеют в этом определенные успехи.

"Они делают выводы из своих ошибок. У них есть чему поучиться. Посмотрите на линии укреплений в районе Токмака, там все очень непросто. Теперь выводы должны делать мы", – резюмировал защитник Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он больше не будет озвучивать планы по контрнаступлению наших Вооруженных сил и не будет говорить, чего наше государство может достичь в течение 2024 года. Однако он дал понять, что центром событий на фронте будет Крым и связанное с ним сражение с РФ в Черном море.

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