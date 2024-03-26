Без воды и туристов: каким будет курортный сезон-2024 в Крыму

Нынешний туристический сезон в Крыму обещает быть таким же плохим, как и в прошлом году. По военным объектам оккупированного полуострова постоянно прилетает, поэтому туристы не хотят рисковать и выбирают Краснодарский край или отдых за границей. К тому же дорога в Крым занимает больше суток.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Курортный сезон в Крыму снова проваливается

Сотрудники туристической сферы оккупированного Крыма откровенно говорят: ничего хорошего от этого сезона они не ждут.

"Можно судить уже по бронированию на майские праздники. Какие-то заказы есть, но их очень мало, а подтвержденных и оплаченных броней от силы 5-10%. Люди не хотят рисковать, говорят, что заплатят за неделю до выезда или уже на месте, потому что не знают, будут ли обстрелы этих населенных пунктов или нет", – признается владелец сети крымских гостиниц на условиях анонимности.

По его словам, уже составлены списки относительно безопасных крымских городов, куда еще не прилетали дроны или ракеты. Это преимущественно ЮБК: Ялта, Алушта, Алупка, Мисхор, Гаспра и т.д. Но никто не знает, куда в следующий раз ударят ВСУ, ведь Крым усилиями оккупантов за 10 лет превратился в сплошную военную базу.

Понятно, что в зоне угрозы Севастополь.

"Но когда людям об этом говоришь, мол, не бойтесь, у нас здесь спокойно, они не понимают, почему должны выбирать относительно безопасное побережье и все равно трястись от страха за свою жизнь", – жалуется отельер.

Более или менее заполненными могут оказаться "государственные" санатории и пансионаты, куда российских бюджетников отправляют по профсоюзным путевкам.

Но этот турист крымчанина не привлекает: российские бюджетники мало тратят во время отдыха.

Ехать дорого и долго

Кроме того, туристов не устраивает длинный путь в Крым. Самолетом сейчас не доберешься. Билеты на поезд подорожали – теперь поездка в одну сторону в обычном вагоне обойдется в 12,5-13,5 тыс. руб. (6–7 тыс. грн). И дорога займет больше суток, если ехать из Москвы.

А жителям Мурманска, например, и вовсе более двух суток. Та же история с путешествием на автомобиле – долго и дорого. На Керченском мосту придется часами стоять в очереди на контроль. Да и опасно сейчас ездить по Керченскому мосту...

Через оккупированные территории ехать еще дольше, на въезде на полуостров постоянные пробки. В чатах водители делятся тем, что стоят в очереди на Чонгаре по 3-4 часа, а потом еще долго едут в тянучке.

Так что Крым сейчас выбирают россияне, которые не могут позволить себе Сочи, Анапу. Там в полтора раза дороже, чем на полуострове, однако безопасно и добраться можно скорее. А также те, кто не может уехать за границу, – силовики, военные. Некоторые россияне переориентируются и уезжают отдыхать на Байкал, например, в Калининградскую область. Или же просто на дачу.

Правда, есть еще один вид туристов, которые могут выбрать Крым, – это жители оккупированного Донбасса. Одна из крымских владелиц жилья рассказала, что эти люди уже привыкли к взрывам, а ехать им сюда ближе.

"Денег у них немного, но для них главное – позагорать и искупаться в море. Некоторые из них даже остаются здесь на месяц, говорят, что им не страшно", – говорит владелица апартаментов.

Что с водой?

После того как российские военные взорвали Каховскую ГЭС, вода из Днепра перестала поступать в Северо-Крымский канал.

Правда, осенью и зимой на полуострове прошли обильные дожди, выпадал снег в горах, поэтому пока местные водохранилища наполнены на 80%. Этой воды достаточно, чтобы обеспечить потребности жителей.

А вот для сельского хозяйства нужна вода из канала. Оккупационные власти говорят, что возобновят ГЭС, правда, после окончания "СВО".

Возглавляющий оккупационные власти на Херсонщине коллаборант Владимир Сальдо объявил о планах использовать канал как водохранилище. По его мнению, там много подземных вод, которые можно перекачивать на поверхность и образовывать пруды.

В любом случае все это не решит вопроса с водой на полуострове и с сельским хозяйством здесь снова будут проблемы. Так, выращивать рис уже не смогут. Неизвестно, как теперь будут поливать поля, сады и огороды.

Жители полуострова жалуются, что бурить новые скважины для полива своих огородов им уже не разрешают оккупанты, поскольку запас подземных вод иссяк из-за нужд военных баз на полуострове. Поэтому если лето будет засушливым, крымчан ждут дополнительные проблемы.