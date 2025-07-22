Россияне, не жалея пехоты, пытаются зацепиться на админгранице Днепропетровщины – ОСГВ 'Хортица'

Российская оккупационная армия выполняет политически мотивированное задание своего руководства и пытается зацепиться в каждом населенном пункте на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей. Кремль готов жертвовать личным составом ВС РФ, ведь пропаганда "триумфа" для него ценнее жизни солдат.

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О ситуации на фронте рассказал майор Виктор Трегубов, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". В телеэфире он сообщил, что на Новопавловском направлении противник сосредоточился на попытке показать хоть какое-то присутствие оккупантов в Днепропетровской области (или, по крайней мере, на административной границе).

Противнику это нужно, чтобы заявления роспропаганды, которые звучат в течение уже почти месяца, имели хотя бы малейшее фактическое подтверждение.

"Не просто в виде там что-то фабриковать, отснять, флаг где-то и подмахнуть локацию, а чтобы можно было туда завезти российских журналистов и показывать им этот большой "триумф". На это на этом направлении идет большой личный ресурс", – отметил майор.

Наиболее активные действия в последние три недели происходили не только на Новопавловском, но и на Покровском, Лиманском направлениях.

"На Покровском это все же более стратегические действия. Это все же действия с более логичной целью, а именно с целью создания угрозы для Константиновки и для Покровско-Мирноградской агломерации", – объяснил Трегубов. Он сказал, что там "настоящее обострение".

"Это элемент летней кампании и давления, на который россияне, собственно, дали основное свое усилие в последнее время. Особенно Покровское направление, особенно их попытка зайти между Покровском и Константиновкой", – добавил представитель ОСУВ "Хортица".

Россияне там также тратят большое количество солдат, в первую очередь, пехоты, просто на то, чтобы занять как можно больше территории к востоку от Покровска и к югу от Косиновки.

На Лиманском направлении количество российских штурмов стабильно, сейчас тактика РОВ не отличается от тактики последних шести месяцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, в начале июля кремлевские пропагандисты распространили фейк о том, что войска РФ якобы захватили поселок Дачное Новопавловской громады Синельниковского района Днепропетровщины. Россияне даже распространили видео, на котором якобы в Дачном занимают блиндажи и вывешивают триколоры.

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