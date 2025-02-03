Россияне обстреляли Донбасс: погибли по меньшей мере шесть гражданских

Страна-агрессор не перестает терроризировать граждан нашего государства. На этот раз под обстрелом оказался город Часов Яр (Донецкая область). В результате атаки там погибли по меньшей мере пятеро местных жителей.

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Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. Также 3 февраля стало известно, что накануне в Покровске погиб 62-летний мужчина.

"По меньшей мере, 6 человек погибли в результате обстрелов Донетчины. В городе Часов Яр продолжаются активные боевые действия, но часть людей до сих пор остается там. Недавно от рук россиян там погибли 5 человек от 32 до 66 лет. Сегодня удалось найти их тела", – говорится в сообщении чиновника.

Он также рассказал, что, кроме того, в Рубцах Лиманской общины был ранен человек.

Вадим Филашкин снова призывал тех, кто остается в прифронтовой зоне, эвакуироваться.

"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" – подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что накануне, 2 февраля, военные страны-агрессора РФ атаковали дроном маршрутный автобус в Херсоне. Пять человек пострадали, среди них двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель начальника Новогродовской городской военной администрации Олег Жужман погиб в результате российских обстрелов в Донецкой области 1 февраля. Он был не только профессионалом своего дела, но и порядочным и отзывчивым человеком.

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