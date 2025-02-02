В Донецкой области из-за российских обстрелов погиб заместитель начальника ГВА Олег Жужман

Заместитель начальника Новогродовской городской военной администрации Олег Жужман погиб в результате российских обстрелов в Донецкой области 1 февраля. Он был не только профессионалом своего дела, но и порядочным и отзывчивым человеком.

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Жужман работал в Новогродовском городском совете на руководящих должностях с 2021 года, а в июле 2023 стал заместителем начальника Новогродовской ГВА. Об этом сообщили представители городских властей в Facebook.

"С глубокой печалью сообщаем, что 1 февраля 2025 года трагически погиб заместитель начальника Новогродовской городской военной администрации Олег Жужман", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Олег Жужман родился 20 июня 1969 года.

Коллеги помнят его как порядочного и мужественного мужчину, доброжелательного и отзывчивого человека. Он был профессионалом своего дела и мог поддержать и помочь.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким господина Олега. Разделяем их боль и горе", – отметили представители городских властей.

Кроме этого, господин Олег был любящим отцом, мужем и верным другом. Его смерть – это невосполнимая потеря для всех, кто его знал.

Напомним, что Новогродовка, расположенная в Покровском районе Донецкой области и административный центр одноименной городской общины, находится под российской оккупацией с сентября 2024 года. До реформы 2020 года город имел статус областного подчинения.

Впервые Новогродовка подверглась российским обстрелам 30 ноября 2023 года, хотя линия фронта тогда была на расстоянии около 25 километров. Менее чем через год ситуация изменилась кардинально — город оказался в оккупации под контролем российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении российские оккупанты ежедневно совершают штурмовые атаки. На фоне продвижений враг понес значительные потери в живой силе и технике, из-за чего привлекает резервы, возможно, по другим направлениям фронта.

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