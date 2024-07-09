Россияне обстреляли Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска в понедельник, 8 июля, обстреляли Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. В результате атак есть разрушения и пострадавшие.

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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Неспокойно сегодня было в районном центре, Покровской и Мировской общинах.

"Не прекращался сегодня и террор Никопольщины – артиллерией и дронами-камикадзе. Громко было в райцентре, Покровской и Мировской общинах", - говорится в сообщении.

В результате атак пострадал 65-летний мужчина, который будет лечиться амбулаторно. Также повреждены пять частных домов, многоэтажка и частное предприятие. Кроме того, изуродована линия электропередач.

"Загорелись не эксплуатируемое здание и сухая трава. Пожар потушили", – добавил Лысак.

Напомним, с утра 7 июля Никопольский район подвергся десяткам обстрелов со стороны временно оккупированного левого берега. Есть разрушения, пострадавших (на 18:30 воскресенья) не было.

Российские оккупационные силы 6 июля в очередной раз обстреляли Днепропетровщину из артиллерии. В результате обстрела в Красногригорьевской общине на Никопольщине погибла женщина.

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