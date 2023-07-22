Россияне обстреляли Сумщину авиацией и артиллерией: есть погибшие и раненые. Фото

Армия Российской Федерации 22 июля ударила по Сумской области, убив и ранив мирных жителей. На территорию города Середина-Буда войска страны-агрессора сбросили взрывное устройство из дрона. По поселку Угроиды противник открыл артиллерийский огонь.

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Пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила, что в городе Середина-Буда ранения получили двое гражданских. В Telegram-канале ОГПУ сказано, что враг с помощью дрона сбросил взрывное устройство на гражданские объекты в центре населенного пункта около 14:30 субботы.

Ранения получили двое мужчин, находившихся у входа в Пункт несокрушимости. Один из пострадавших в этот день обеспечивал доступ к укрытию, а другой проезжал мимо на велосипеде.

Расследование этого преступления оккупантов идет по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Утром в этот день, около 10:00, агрессор с территории Российской Федерации открыл огонь из артиллерии по пгт Угроиды Краснопольской громады Сумщины. Факт обстрела подтвердили в ОГПУ.

Погиб местный житель, еще четыре человека (две женщины и двое мужчин) получили ранения. Ранее в СМИ писали, что жертва обстрела – мужчина, ему было 56 лет.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Как писал OBOZREVATEL:

– Днем 22 июля ВС РФ устроили очередной обстрел Купянска на Харьковщине. Погибла 57-летняя женщина.

– Ранее оккупанты убили двоих детей – брата и сестру – в поселке Дружба Донецкой области. Вражеский артиллерийский снаряд прилетел во двор, где находились 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

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