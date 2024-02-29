Оккупанты охотятся на жителей Берислава FPV-дронами: как живет город-призрак на Херсонщине. Видео

Берислав из-за постоянных российских обстрелов стал одним из самых разрушенных городов Херсонской области. Когда-то уютный городок на правом берегу Днепра теперь находится на одном из самых опасных участков фронта на юге Украины, а люди там вынуждены выживать, а не жить.

Об этом стало известно из сюжета ТСН. Без света и воды в Бериславе сейчас проживают более 1200 мирных жителей – до полномасштабного вторжения здесь жили 13,5 тысячи человек. Враг постоянно бьет по населенному пункту управляемыми авиабомбами (КАБ), а также угрозу представляют FPV-дроны противника.

О ситуации в городе рассказали волонтеры организации "Джем" Евгений и Сергей, которые ездят по прибрежным селам, развозят гуманитарную помощь и воду. Если появляются желающие, мужчины эвакуируют их в более безопасные места.

Буквально на каждом шагу в Бериславе можно увидеть разрушенные и поврежденные атаками РФ жилые дома и административные здания, а также разбитые вражескими снарядами дороги. По улицам города ходят редкие прохожие и бегают брошенные кошки и собаки.

Житель Берислава рассказал, что на него уже четырежды охотились российские FPV-дроны – мужчине приходилось прятаться от них в чужих домах.

Местные говорят, что их родной город из-за действий РФ превратился в город-призрак – россияне методично превращают его в руины и убивают жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, город Берислав Херсонской области регулярно обстреливается войсками Российской Федерации, в частности – скопления людей. В населенном пункте очень опасно, армия противника почти уничтожила его.

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