Россияне отказываются ехать в Крым на отдых даже за бесплатными путевками

Перед началом курортного сезона 2024 года российские отдыхающие отказываются посещать санатории Крыма даже при условии бесплатных путевок. Вероятно, россияне боятся "хлопка" на полуострове.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". Из-за низкой посещаемости пансионаты могут будут прекратить свою работу уже в июне.

"У нас был заезд в прошлый четверг (2 мая. – Ред.). Предстоит большой заезд, 80 человек, на три недели. Приехало только 15 человек. И это заезд бюджетников из России, то есть путевки бесплатные. Если так пойдет и дальше, то в июне наш пансионат может закрыться", – рассказал один из работников пансионата в Ялте.

Также работник санатория в Саках сообщил, что 6 мая должен был состояться заезд, на который планировалось прибытие 30 человек, но ни один из них не явился.

Напомним, издание The Independent привело к выводам аналитиков частного разведывательного агентства Molfar, которые заверили, что использование Россией Крымского моста значительно сократилось после атаки 17 июля 2023 года.

Генеральный директор Molfar Артем Старосек считает, что Украине следует сосредоточиться на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы объединить оккупированные территории с Крымом и материковой частью РФ

Как сообщал OBOZ.UA:

– Антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов выразил мнение, что распад России начнется с потери ею Крыма, а Крым она начнет терять после уничтожения Керченского моста. Далее активные боевые действия перекинутся на север и северо-восток, пока весь российский фронт не посыплется.

– Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица намекнул на разрушение Крымского моста уже в 2024 году. Он опубликовал иллюстрацию с разными видами мостов, где Керченский просто отсутствует, несмотря на наличие его наименования.

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