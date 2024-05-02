Кислица намекнул, что Керченский мост исчезнет. Фото

Постоянный презставитель Украины в ООН Сергей Кислица намекнул на разрушение Крымского моста уже в 2024 году. Он опубликовал иллюстрацию с разными видами мостов, на которой Керченский просто отсутствует, несмотря на наличие его наименования.

Соответствующее изображение появилось на официальной странице Кислицы в соцсети X в среду, 1 мая. На картинке перечислены шесть "основных типов мостов на 2024 год".

В частности, в списке названы "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты" и "Керченские мосты".

В первых пяти случаях представлены схематические иллюстрации мостов, но под подписью "Керченские мосты" – просто пустое место.

Пользователи в комментариях предположили, что Кислица намекнул на скорое уничтожение моста, который был незаконно построен между Краснодарским краем РФ и оккупированным Крымом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале апреля президент Владимир Зеленский допустил, что Крымский мост будет разрушен уже в этом году. По словам главы государства, "сакральное" сооружение Путина, построенное через Керченский пролив, а также аэродромы, с которых взлетают российские самолеты для бомбардировок Украины, являются законными целями для украинской армии.

– Литовский дипломат Линас Линкявичюс на днях также намекнул на недолговечность Крымского моста. "Если кто еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время", – написал он в соцсетях. В РФ в ответ пригрозили, что в "судный день" Линкявичюс "пожалеет" о своих словах.

– Оккупанты ужесточили меры безопасности, ожидая ударов по Крымскому мосту и другим потенциальным целям Сил обороны Украины.

– Военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZ.UA отметил, что в оккупированном Крыму активно работают партизаны, и спрогнозировал на полуострове "сезон бавовны" с новым поступлением дальнобойных ракет. По мнению Селезнева, помощь от США и рекордный пакет от Великобритании помогут выровняет баланс сил на поле боя.

– Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, что удар несколькими десятками ракет отправит под воду несколько секций Крымского моста, тогда оккупанты все еще смогут его отремонтировать. По словам эксперта, атака должна быть массированной, с применением баллистики и других видов ракетного вооружения, а также беспилотников.

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