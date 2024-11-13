Россияне перебрасывают на Курщину наиболее боеспособные подразделения: в ВСУ готовятся к новым штурмам

В Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины, россияне планируют возобновить ведение наступательных штурмовых действий. Чтобы восполнить значительные потери в живой силе, Россия перебрасывает туда свою 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

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В настоящее время россияне сосредотачивают свои силы на Курщине, подтягивая туда все новые и новые подразделения. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполняющий обязанности начальника отделения коммуникаций 82-й Буковинской бригады Десантно-штурмовых войск Виктор Кравцов.

"Известно, что сюда в связи с понесенными потерями подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ передислоцировалась 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ для возобновления ведения наступательных штурмовых действий. И противник все же стремится как можно быстрее отбросить нас из этого района. Мы продолжаем обороняться", – сказал он.

Также враг накапливает военную технику в Курской области, однако наши Силы обороны ее эффективно уничтожают. К примеру, только позавчера было уничтожено 35 или 37 единиц техники россиян.

"Наблюдая за ходом боевых действий как на востоке, так и на севере нашей страны, можно сделать определенный вывод, что российская армия перебрасывает максимально боеспособные и наиболее подготовленные свои подразделения именно на Курщину. И я считаю, что именно этим они немножко разгружают давление на восточном направлении", – отметил Кравцов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине Россия сосредоточила группировку войск численностью около 50 тысяч человек, до пятой части из них составляют военные из Северной Кореи. Перед группировкой стоит задача вытеснить украинские войска из Курской области до конца января 2025 года.

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