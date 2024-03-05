Учиться у врага

За два года войны враг очень много учился. Учился на своих ошибках и не стеснялся учиться у нас. И сегодня это совсем другая армия, чем те бомжи, которые искали себе нормальную обувь. Они научились экипироваться по нашим стандартам, ввели мультикам, турникеты, трекинговую обувь вместо берцов и т.д. Они научились у нас воевать дронами. И многое другое.

Ми ж у них особливо не вчились нічого. Але, тим не менше, є ряд пунктів, які не завадило б нам перейняти.

1. Фортифікації. Цього треба вчитись в першу чергу. Орки показали майстер-клас з швидкого будівництва фортифікацій. Більше того, ефективне будівництво позицій дозволяє їм швидко закріплятись і просуватися.

2. Приватні військові компанії. Це не орківський винахід, а США. І світ давно переходить на цей формат. ПВК значно вільніші і гнучкіші за кадрові збройні сили. Ми теж потребуємо впровадження цього формату вже сьогодні.

3. ЗЕКи. Подобається нам це чи ні, але це працює проти нас. І враховуючи, що зараз найбільша проблема це дефіцит військових, тут є над чим подумати. Можливо ми не маємо повторювати формат орків, мобілізовувати гвалтівників чи вбивць. Але з майже 60 тисяч в'язнів можна цілком назбирати кілька тисяч тих, чий злочин не є аж таким тяжким.