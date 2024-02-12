Россияне построили на Донбассе 30-километровую линию обороны из более двух тысяч железнодорожных вагонов. Карта

Российские оккупанты построили на Донетчине 30-километровую линию обороны. Для этого они использовали 2 100 украденных из временно оккупированных территорий железнодорожных вагонов.

Об этом сообщили в Telegram-канале основательной аналитики Deep State. Там отметили, что конструкция из товарных вагонов тянется от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи. Конструкцию строили с июля 2023 года.

Аналитики отметили, что указанный "царь-поезд" – достаточно специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Понятно, что задача конструкции – помешать продвижению сил обороны. Повредить, сдвинуть или взорвать ее будет крайне тяжело, а движение техники из-за такого препятствия невозможно.

Напомним, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что российские захватчики во что бы то ни стало стремятся захватить Авдеевку, Новомихайловку и потерянные ими в прошлом году территории. В атаки враг все чаще бросает не только пехоту, но и бронегруппу. За сутки захватчики нанесли 25 авиационных и двух ракетных ударов, совершили 57 штурмовых действий и 663 артобстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины смогли продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области. Они возобновили ограниченные тактические позиции в жилом районе на юге города.