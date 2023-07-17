Россияне притесняют неподконтрольные конфессии на оккупированных территориях, - ЦНС

Кремль продолжает реализовывать планы взятия под контроль временно оккупированных территорий. В русской модели церквей пытка является лишь способом донесения подходящей информации для контроля населения. При этом часть церквей работает в связке с Кремлем.

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Последний обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления

Сейчас россияне подвергают ряд уонфеси на ВОТ репрессиям, в частности обыски провели в приходах ПЦУ, УГКЦ и "Свидетелей Иеговы". Некоторые члены религиозных общин были задержаны.

Это все происходит на фоне встречи гауляйтера Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым – главой московской церкви. На ней коллаборант пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на ВОТ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские военные устроили карательную операцию на временно оккупированной территории Херсонщины. В ряде населенных пунктов с участием местных предателей вооруженные люди на военной технике проводят обыски, проверяют мобильные телефоны, избивают и пытают украинцев.

– во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне начали активно искать украинских партизан среди несовершеннолетних. Подросткам устраивают проверки и "профилактические беседы".

– оккупанты усиливают контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях Донбасса. Причиной активизации захватчиков стало желание противодействовать партизанскому движению в оккупации.

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