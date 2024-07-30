Россияне пытались от имени ГУР 'вбросить' в СМИ пропагандистскую статью о войне и мобилизации: что известно

Российские пропагандисты пытались распространить на украинских ресурсах псевдостатью якобы от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Целью было посеять панику среди украинского народа и вызвать сопротивление вступлению в ряды Сил обороны.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в понедельник, 29 июля. Там рассказали, что 26 июля на электронный адрес интернет-издания "Одессаонлайн" пришло письмо от якобы ГУР с просьбой опубликовать статью.

Название материала – "Настав час повертати своє!". В ней говорится о якобы плохой ситуации на передовой и о срыве мобилизации в Украине. Однако, как выяснилось, ГУР не направляло никаких писем в местные СМИ.

В учреждении отметили, что статья имеет явные признаки российского "вброса", ведь в ней описывается неблагоприятная ситуация для Вооруженных сил на фронте, а в срыве мобилизации обвиняют руководство государства.

Также утверждается, что якобы:

– военное командование берет на себя полномочия по мобилизации;

– поощряется информирование правоохранительных органов о людях, уклоняющихся от исполнения конституционного долга;

– утверждается, что представители ТЦК имеют разрешение на использование без каких-либо оснований оружия для задержания военнообязанных.

"Таким образом, пропагандисты хотят вызвать сопротивление среди граждан относительно вступления в ряды ВСУ, создать панические настроения и желание покинуть Украину. Распространение псевдостатьи от ГУР не допущено", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, для оправдания действий оккупантов российские пропагандисты опубликовали видео, где якобы украинский полицейский наносит искусственную кровь на врача детской больницы Охматдет, пострадавшего от ракетного удара 8 июля. Это видео является постановочным.

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