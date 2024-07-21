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Пропаганда РФ запустила фейковое видео, на котором полицейский якобы красит в красный костюм врача "Охматдета"

Иванна Шепель
War
3 минуты
2,2 т.
Пропаганда РФ запустила фейковое видео, на котором полицейский якобы красит в красный костюм врача 'Охматдета'

Для оправдания и отбеливания репутации российских террористов, их пропагандисты прибегают к распространению абсурдных и бессмысленных видеофейков, обреченных на провал. Так, недавно российские телеграмм-каналы опубликовали видео, где якобы украинский полицейский наносит искусственную кровь на врача детской больницы Охматдет, пострадавшего от ракетного удара 8 июля.

Видео дня

Однако Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) оперативно опроверг это видео. Проверка, проведенная совместно с Национальной полицией Украины, подтвердила, что видео является постановочным.

"Нелюди из российского ИПСО в очередной раз пытаются отмазать своих летчиков-убийц. На этот раз они сняли фейковое видео, где будто бы украинский полицейский вымазывает кровью детского врача из "Охматдета"", – прокомментировал видео начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Специалисты ЦПИ указали на несколько признаков, свидетельствующих о его фальшивости.

Во-первых, форма и обувь людей на видео выглядели слишком чистыми для людей, работавших на месте взрыва, где все было покрыто пылью.

Во-вторых, фейковый полицейский не имел на себе поясной системы с необходимым оборудованием, таким как оружие, кобура, рация или аптечка, а также отсутствовал специальный чехол для шлема. Шеврон с символикой Нацполиции был неправильно размещен, что противоречит стандартам носки формы.

Кроме того, обувь "правоохранителя" также вызвала вопрос: она была в берцах, хотя украинские полицейские уже давно используют специальные кроссовки.

Относительно внешнего вида "врача" специалисты отметили, что его волосы на видео выглядели как парик, а материал одежды отличался от реального. Настоящая форма медицинского работника имеет горизонтальный шов на спине, которого не было на одежде российского актера.

Пропаганда РФ запустила фейковое видео, на котором полицейский якобы красит в красный костюм врача "Охматдета"
Пропаганда РФ запустила фейковое видео, на котором полицейский якобы красит в красный костюм врача "Охматдета"
Пропаганда РФ запустила фейковое видео, на котором полицейский якобы красит в красный костюм врача "Охматдета"

Видео касалось детского хирурга из Охматдета Олега Голубченко, который в запятнанном кровью медицинском костюме оказывал помощь пострадавшим. Его жена подтвердила, что во время атаки оккупантов по детской больнице Голубченко получил контузию и травму спины.

Напомним, что путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков цинично соврал о том, что российские террористы якобы не наносили ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Более того, он дерзко переложил ответственность за теракт на украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи СБУ получили доказательства, подтверждающие, что страна-террорист Россия целенаправленно ударила по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101. В частности, были обнаружены обломки кожуха двигателя с отражением инвентарного и серийного номера боеприпаса.

Ранее сообщалось, что спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом Россию. В Украине отреагировали на такие вбросы и напомнили, что Москва уже много раз демонстрировала такую стратегию: винить других в том, что совершает или планирует сделать сама.

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