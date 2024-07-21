Пропаганда РФ запустила фейковое видео, на котором полицейский якобы красит в красный костюм врача 'Охматдета'

Для оправдания и отбеливания репутации российских террористов, их пропагандисты прибегают к распространению абсурдных и бессмысленных видеофейков, обреченных на провал. Так, недавно российские телеграмм-каналы опубликовали видео, где якобы украинский полицейский наносит искусственную кровь на врача детской больницы Охматдет, пострадавшего от ракетного удара 8 июля.

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Однако Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) оперативно опроверг это видео. Проверка, проведенная совместно с Национальной полицией Украины, подтвердила, что видео является постановочным.

"Нелюди из российского ИПСО в очередной раз пытаются отмазать своих летчиков-убийц. На этот раз они сняли фейковое видео, где будто бы украинский полицейский вымазывает кровью детского врача из "Охматдета"", – прокомментировал видео начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Специалисты ЦПИ указали на несколько признаков, свидетельствующих о его фальшивости.

Во-первых, форма и обувь людей на видео выглядели слишком чистыми для людей, работавших на месте взрыва, где все было покрыто пылью.

Во-вторых, фейковый полицейский не имел на себе поясной системы с необходимым оборудованием, таким как оружие, кобура, рация или аптечка, а также отсутствовал специальный чехол для шлема. Шеврон с символикой Нацполиции был неправильно размещен, что противоречит стандартам носки формы.

Кроме того, обувь "правоохранителя" также вызвала вопрос: она была в берцах, хотя украинские полицейские уже давно используют специальные кроссовки.

Относительно внешнего вида "врача" специалисты отметили, что его волосы на видео выглядели как парик, а материал одежды отличался от реального. Настоящая форма медицинского работника имеет горизонтальный шов на спине, которого не было на одежде российского актера.

Видео касалось детского хирурга из Охматдета Олега Голубченко, который в запятнанном кровью медицинском костюме оказывал помощь пострадавшим. Его жена подтвердила, что во время атаки оккупантов по детской больнице Голубченко получил контузию и травму спины.

Напомним, что путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков цинично соврал о том, что российские террористы якобы не наносили ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Более того, он дерзко переложил ответственность за теракт на украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи СБУ получили доказательства, подтверждающие, что страна-террорист Россия целенаправленно ударила по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101. В частности, были обнаружены обломки кожуха двигателя с отражением инвентарного и серийного номера боеприпаса.

Ранее сообщалось, что спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом Россию. В Украине отреагировали на такие вбросы и напомнили, что Москва уже много раз демонстрировала такую стратегию: винить других в том, что совершает или планирует сделать сама.

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