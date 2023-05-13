Россияне сознательно идут убивать украинцев, – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный выразил убеждение, что россияне сознательно идут на территорию Украины, что убивать наших граждан. Это началось, когда государству-террористу не удалось достичь своей первоочередной цели – уничтожения украинской государственности.

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Об этом Залужный рассказал в фильме Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Генерал". Он констатировал, что единственный выход для украинцев сегодня – уничтожить врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Стратегическая цель РФ, по моему мнению, заключалась в том, чтобы уничтожить украинскую государственность как таковую. Видимо, они рассчитывали на то, что зайдут организованными колоннами, люди встретят с хлебом-солью и на том украинская государственность закончилась. Когда украинцы начали сопротивление, начали защищаться, то на сегодня они сознательно едут из РФ сюда, чтобы сознательно убивать именно украинцев. Именно убивать!" – подчеркнул Залужный.

"Если мы сейчас не уничтожим этого врага – он уничтожит нас", – убежден главнокомандующий ВСУ.

Напомним: Залужный дал большое интервью журналисту Дмитрию Комарову, в котором рассказал о планах и потерях страны-агрессора о том, как Россия готовила большое вторжение, и о пути Украины к победе.

В частности, генерал сообщил, что ему было очень тяжело принимать решение в первые недели полномасштабного вторжения. Военное командование готовилось к великой войне, но уже в первые дни пришлось думать об определенных изменениях стратегии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Залужный заявил, что он пытается бороться с "советщиной" внутри нашей армии. Эта проблема до конца еще не решена, однако мириться с этим он не будет;

– Залужный, которого называют "железным генералом", несмотря на внешнюю невозмутимость, на самом деле очень болезненно переживает потери украинских воинов в развязанной Россией войне. И хотя он не привык показывать эмоции, однажды не смог сдержать слез.

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