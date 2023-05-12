Залужный признался, когда единственный раз заплакал за время войны

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, которого называют "железным генералом", несмотря на внешнюю невозмутимость на самом деле очень болезненно переживает потери украинских воинов в развязанной Россией войне. И хотя он не привык показывать эмоции, однажды не смог сдержать слез.

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О том, когда он единственный раз заплакал во время войны, Залужный рассказал в фильме Дмитрия Комарова " Год. За кадром" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я, прежде всего, нормальный человек с абсолютно нормальным сердцем и то, что эмоции на лице и в поведении не выдают, скажем так, человеческой боли, это еще ничего не значит. На самом деле сердце испытывает это очень и очень болезненно", – признался "железный генерал" Валерий Залужный.

Главнокомандующий рассказал о единственном случае, когда у него не стало сил и он заплакал.

"Будучи главнокомандующим мне не хочется признаваться в каких-то слабостях, но опять-таки повторюсь: я – человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь, – рассказал Залужный.

По словам Залужного, когда бойца разыскивались, он надеялся, что ему удалось выжить. Однако ему сообщили, что пилот погиб. И главнокомандующему пришлось сказать об этом его матери.

Женщина прислала ему SMS сына, которую он написал перед последним вылетом.

"Он перед вылетом написал смс о том, что является патриотом, и даже если его не станет, он хочет, чтобы знали, что он нормальный человек. И когда я попытался обсудить это с его матерью, у меня сил не хватило...", – признался главнокомандующий.

Залужный сказал, что хорошо помнит имя этого защитника, но не будет его называть.

"Их придется называть очень много. Они все этого стоят", – подчеркнул генерал.

Он признался, что очень тяжело переживает потери бойцов.

Залужный поделился, что пролистывая телефонную книгу, он видит очень много фамилий людей, которых уже нет, но не может удалить их номера.

"Видимо, я еще не готов к этому. Когда-то я, пожалуй, это сделаю, чтобы удалить этого человека из телефона навсегда, но не получится удалить из памяти и своего сердца. Это очень тяжело", – признался "железный генерал".

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же фильме Залужный рассказал, как ВСУ готовились к полномасштабному вторжению России. По его словам, подготовка являлась огромным комплексом мероприятий с участием большого количества людей.