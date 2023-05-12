Был только один действенный вариант: Залужный рассказал, как ВСУ готовились к полномасштабному вторжению РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, как Силы обороны готовились к полномасштабному вторжению страны-агрессора, которое произошло 24 февраля 2022 года. По его словам, на конец февраля военное руководство нашей страны исчерпало все возможности из фантазии по поводу того, что можно сделать максимально для минимизирования ущерба от российского вторжения.

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В интервью журналисту Дмитрию Комарову в программе "Год" он рассказал, что был только один действенный вариант. При этом подготовка была огромным комплексом мер с участием большого количества людей (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы что-то делали, потом проверяли, на сколько это эффективно. Потом приходили к выводу, что это решение не является эффективным. Оно менялось. Опять отработка полного комплекса, снова оценка, снова отрицательный результат. И таким образом пришли к тому, что есть. Это был огромный комплекс мероприятий, огромное было напряжение людей, которые принимали в этом участие", – заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что было проведено несколько больших комплексов учений перед вторжением оккупантов.

"У нас бригады могли переместиться от Закарпатья в Киевскую область, Херсонскую область и в конце концов оказаться в Одесской области. Проведен большой комплекс учений и не один, который позволил полностью изменить конфигурацию сил ПВО. В результате сохранить этот потенциал, который сохраняется до сих пор. Это был огромный комплекс мероприятий, когда-то мы сможем об этом рассказать", – добавил Залужный.

Все эти комплексы помогли разработать единственный вариант, который и сработал во время вторжения военных РФ.

"Этот весь комплекс, который мы проводили, натолкнул нас на мысль, что есть только один вариант, который может в данной ситуации сработать. Он заключался в том, чтобы в короткий срок нанести противнику максимальные потери, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало", – сказал Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный заявил, что он пытается бороться с "советщиной" внутри нашей армии. Эта проблема до конца еще не решена.

6 мая Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Украинские и американские генералы обсудили военную обстановку и подготовку ВСУ.

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