"Долго разбираться не буду": Залужный рассказал об уничтожении "советщины" в украинской армии. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что он пытается бороться с "советщиной" внутри нашей армии. Эта проблема до конца еще не решена.

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Однако генерал заверил, что мириться с этим он не будет. Об этом военный рассказал в первом видеоинтервью, которое дал известному журналисту Дмитрию Комарову. Фрагментом программы "Год. За кадром" украинец поделился в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

""Советская армия" жила в Вооруженных силах Украины долго. И еще там где-то есть ее отголоски. Еще не до конца, скажем так, она завершила свое существование", – признал Залужный.

Он отметил, что сейчас, когда Украина находится в состоянии полномасштабной войны и идут тяжелые бои, сделать это не так просто.

"Но мои подчиненные знают это: если я где-то найду представителя какой-нибудь "советской армии" – на любом посту, – я долго разбираться не буду", – заявил генерал.

Как писал OBOZREVATEL:

– На прошлой неделе в Украину с официальным визитом приезжал генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер. Залужный провел с ним переговоры, рассказал о ситуации на фронте и о том, как Силы обороны готовятся к контрнаступлению.

– 6 мая Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Украинские и американские генералы обсудили военную обстановку и подготовку ВСУ.

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