'Победу создают простые люди!' Залужный дал мощное интервью о планах и потерях России и долгом пути Украины к триумфу. Главные тезисы

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал большое интервью журналисту Дмитрию Комарову. В нем он рассказал о планах и потерях страны-агрессора, о том, как Россия готовила большое вторжение, и про путь Украины к победе.

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OBOZREVATEL выбрал главные тезисы из рассказа военачальника (чтобы посмотреть видеоинтервью, доскролльте страницу до конца).

Про подготовку к широкомасштабному наступлению России и об атмосфере в Генштабе в первые дни после 24 февраля

По словам генерала, было проведено несколько крупных комплексов учений перед вторжением оккупантов. Это помогло разработать единственный вариант, который сработал во время вторжения военных РФ.

Залужный сказал, что ему было очень тяжело принимать решения в первые недели полномасштабного вторжения. Военное командование готовилось к большой войне, но уже в первые дни пришлось думать об определенных изменениях стратегии.

Иногда, чтобы не дать оккупантам одержать победу, решения приходилось принимать мгновенно.

Про то, как Россия планировала вторжение

РФ готовилась к полномасштабному вторжению в Украину длительное время. Враг стягивал войска и отрабатывал разные варианты действий. Иногда это запутывало наше военное руководство.

"Даже группировки войск, которые готовились к наступательным действиям, несколько раз менялись. Они же тоже проводили учения, также проводили соотношение, видели, что такой вариант не подходит, затем проводилась замена и проводились следующие шаги с прибывающими частями", – сказал Залужный.

Про 8 лет войны, предшествовавших полномасштабному вторжению

Главнокомандующий ВСУ отметил, что эти восемь лет АТО, а затем и ООС закалили украинских военных и научили их воевать. После 24 февраля 2022 года это стало настоящей неожиданностью для россиян.

"8 лет мы это делали. 8 лет воевали. 8 лет мы по крайней мере морально были готовы к тому, чтобы врага убивать, а не ждать, что он успокоится, оставит нас в покое", – говорит генерал.

Он добавил, что все эти годы в боях с врагом и в результате обстрелов гибли и калечились люди. Об этом нельзя забывать.

Про то, как Украина выстояла после 24 февраля, и про свои впечатления

Этот вопрос несколько смутил главнокомандующего. Он в очередной раз подчеркнул, что война началась в 2014 году. Именно события того периода произвели на него самое большое впечатление за все время противостояния с врагом.

"Именно тогда началась война лично для меня. И именно тогда война началась для кадровых военных, но она для нас продолжалась 8 лет", – констатировал генерал.

При этом он признался, что однажды все же не смог сдержать слез. Это произошло, когда разыскивали пилота вертолета, который летал в Мариуполь. Залужному доложили, что воин погиб. И главнокомандующему пришлось сказать об этом его матери.

Про ценность человеческих жизней в Украине и РФ

Россия понесет огромные потери в Украине, в частности на Донбассе, в районе Бахмута. Несмотря на это, российские захватчики продолжают идти на войну, чтобы убивать украинцев.

По словам Залужного, такие потери, которые сейчас несет враг, остановили бы любую страну, но, наверное, в России человеческая жизнь ничего не стоит. В Украине же все наоборот.

"Они действуют как орда. Даже исходя из того, что мы видим по количеству их потерь, просто посмотреть, что там остается на поле боя", – сказал "железный генерал" о россиянах.

Про освобождение украинских территорий

Главнокомандующий ВСУ заявил, что украинские военные смогут освободить от оккупантов Крым, Донецкую и Луганскую области. Командование знает, как заставить врага убраться с нашей территории.

"Для этого есть командиры, которые должны думать и принимать верные решения. Для этого должны быть созданы условия, должны быть обеспечены боеприпасами, техникой, вооружением. Для этого должно быть множество других обстоятельств, но все это можно делать...И могу заверить, что именно украинские воины – это те люди, которые могут это сделать", – подчеркнул он.

В то же время, военный добавил, что это очень большой объем работы, который быстро не сделается.

Про путь Украины к победе

Залужный убежден, что Украина победит в войне, но до победы еще "очень длинный путь". Сейчас наша страна держится благодаря людям, которые держат свои позиции и "создают эту победу".

В то же время, по словам генерала, Украина для победы в этой войне должна не только деоккупировать все свои территории. Необходимо также создать условия, при которых вторжение РФ больше никогда не повторится.

О том, кто начинает и заканчивает войну

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла много людей, которые первыми встретили врага и дали ему отпор. Ожесточенные бои и коварные удары агрессора унесли жизни солдат и кадровых командиров, которые имели необходимые навыки и опыт.

"Войну начинают кадровые военные, а заканчивают учителя, бухгалтеры, инженеры...Что сейчас в принципе и происходит", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Залужный заявил, что он пытается бороться с "советчиной" внутри нашей армии. Эта проблема до конца еще не решена.

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