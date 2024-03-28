Россияне ударили по поселку в Донецкой области: есть погибший и раненые. Фото

Страна-агрессор продолжает обстреливать Донетчину. В среду, 27 марта, один человек погиб в результате обстрела Райгородка Николаевской общины.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он также добавил, что россияне обстреляли поселок сегодня утром.

"По предварительной информации, применили кассетные боеприпасы. От осколочных ранений скончался 66-летний мужчина. Повреждены 12 частных домов", - отметил он.

Кроме того, как сообщили в ГСЧС, днем, 27 марта, враг ударил по центру города Украинский Покровского района Донецкой области. В результате обстрела два человека получили ранения, получили повреждения 29 многоквартирных домов и магазин. Также спасатели ликвидировали возгорание двух гаражей.

В ОВА в очередной раз напомнили, что своевременная эвакуация может спасти человеческие жизни.

"Каждый день россияне совершают новые и новые военные преступления на нашей земле. Остаться здесь опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" – резюмировали местные власти

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта 2024 года, российские кафиры нанесли удары по Харькову, попав в многоквартирные дома. В результате террористического обстрела жилого микрорайона города убиты и ранены.

После массированного обстрела Харькова, который устроила российская террористическая армия 22 марта, в городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Коммунальные службы работают над устранением последствий обстрела, однако за выходные работу энергосетей отремонтировать не удастся.