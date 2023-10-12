Россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья: разрушены дома, есть погибшая. Фото

Оккупационные войска страны-агрессора России в среду, 11 октября, ударили ракетами по пригороду Запорожья. Под удар врага попала Широковская громада.

Очередной террористической атакой оккупанты убили пожилую женщину и разрушили дома местных жителей. На официальной Facebook-странице Офиса генерального прокурора сообщили, что начали досудебное расследование.

Правоохранители отметили, что войска России произвели обстрел территории Широковской территориальной громады в Запорожском районе. Оккупанты попали в частный жилой сектор, в результате полученных травм погибла женщина, которой было 74 года.

Кроме того, российские войска разрушили дома мирных украинцев.

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В ОГП добавили, что российские войска атаковали громаду ракетой, ее тип пока не установлен.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 11 октября во время воздушной тревоги в Миргороде Полтавской области раздались взрывы. По предварительным данным, враг нанес по городу ракетный удар.

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