Россияне угоняют и перепродают авто жителей оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины

Военные преступники из РФ угоняют автомобили жителей временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей. В дальнейшем транспортные средства перепродают.

Видео дня

Об этом сообщило движение сопротивления на ВОТ Украины "Жовта стрічка". Активисты подчеркнули, что такие случаи носят массовый характер.

Под угрозой как заброшенные автомобили, так и те, владельцы которых просто не могут постоять за себя. Оккупанты перепродают даже старые "Запорожцы", которыми пользовались преимущественно пенсионеры в селах.

Иногда автомобили просто забирают, но преимущественно скупают по дешевке, в частности, если владелец не хочет отдавать.

Хотя оккупанты используют шантаж, тяжелое финансовое положение людей и общий беспредел на захваченных территориях.

"Такая ситуация – не норма. Должны сопротивляться. Пишите нам в чат-бот "Разом" – поддержим и объясним, что делать", – обратились активисты к людям, находящимся в оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают массово вывозить похищенный украинский уголь через захваченный Мариупольский морской порт. Недавно стало известно о прибытии туда 88 вагонов с угнанными ресурсами и загрузке очередного вражеского балкера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!