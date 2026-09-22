В Славянске Донецкой области 21 сентября российские войска нанесли авиаудар по неработающему медицинскому учреждению. В результате удара частично было разрушено здание, являющееся памятником архитектуры местного значения. О пострадавших не сообщалось.

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Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях. По его словам, удар был нанесен около 16:30 авиабомбой ФАБ-250. Он также опубликовал фотографии поврежденного здания.

Памятник истории

Здание было построено в 1901 году. Более века в нем работало медицинское учреждение, где спасали жизни людей.

По словам Ляха, здание пережило Первую и Вторую мировые войны. После российского авиаудара оно было частично разрушено.

"Здание было построено в 1901 году. Более века здесь спасали жизни людей. Больница пережила Первую и Вторую мировые войны. Но не выдержала российского вторжения", — написал глава Славянской городской администрации.

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Последствия удара

Помимо самого архитектурного памятника, удар повредил прилегающие частные дома и автомобили. При этом информации о пострадавших в результате атаки не поступало.

В Славянской городской военной администрации призвали жителей беречь себя. Вадим Лях завершил сообщение словами: "Держимся. Мы вместе!".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия активизировала воздушную кампанию в районе Славянска Донецкой области. С помощью огромного количества беспилотников захватчики пытаются нарушить украинскую логистику, ослабить оборону в тылу и создать условия для будущих наземных наступательных операций на город.

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