Россияне ведут подготовку к реваншу на линии Купянск – Лиман: Сырский объяснил замысел врага
Российские войска на востоке Украины прилагают усилия для выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей, под Бахмутом идут ожесточенные бои, а на Лиманское направление враг вводит свежие части своей 25 армии.
На Купянском направлении захватчики ежедневно обстреливают позиции украинских воинов из артиллерии и минометов и завершают подготовку штурмовых отрядов. О ситуации на восточном фронте рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.
По его словам, оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Россия до сих пор не отказалась от намерений выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей и требует реванша и перехвата оперативной инициативы.
Так, на Лиманском направлении идет замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ.
В районе Бахмута по-прежнему ведутся ожесточенные бои.
"Враг пытается удержать занимаемые позиции, но наши подразделения героически, шаг за шагом, выбивают захватчиков с родной земли", – отметил Сырский.
На Купянском направлении оккупанты завершают подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливают позиции украинских воинов из артиллерии и минометов.
"В таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и возникающие с его стороны угрозы. Именно решению этих вопросов была посвящена моя работа в воинских частях ОТУ Лиман и Соледар. Совместно с командирами ОТУ, бригад были рассмотрены все возможные варианты действий противника и приняты наиболее эффективные управленческие решения", – отметил командующий Сухопутными войсками.
Он подчеркнул, что сейчас перед военным командованием стоит ключевая задача: обеспечить надежную оборону, не допустить потери занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении.
"Но главное – сделать это с минимальными потерями среди наших защитников. Верю в наших героев, мы победим! Слава Украине!" – добавил Сырский.
Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что ВСУ добились успехов на направлении Работино - Новопрокоповка. Воины закрепляются на достигнутых рубежах.
Также стало известно, что в районе Клищиевки в Донбассе украинские воины продвигаются вперед.
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