Россияне вывозят с собой оборудование, авто и украинских детей: что происходит на оккупированном Запорожье

На части оккупированной территории Запорожской области началась массовая эвакуация местных жителей. Россияне ходят по домам и заставляют жителей покидать свое жилье. Несогласным грозят лишением родительских прав, отбирают документы.

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В городах и селах закрыты и разграблены больницы, предприятия, в магазинах нет продуктов, в банкоматах нет денег.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Выселяют в холодные домики и плохо кормят

Об эвакуации с захваченных территорий Запорожской области оккупанты начали говорить еще в январе этого года. А вот активная фаза началась несколько дней назад. Российские "власти" объясняют это тем, что якобы в последнее время усилились обстрелы и они заботятся о местном населении, особенно о детях.

"У нас в Токмаке на 1 мая ракета прилетела в местное кафе. Говорят, что там как раз было несколько российских военных, что-то там отмечали. Так теперь по всем российским каналам показывают и говорят, что там якобы мирных жителей убило. Мирные жители давно по кафе на оккупированных территориях не ходят. Денег лишних нет, да и пьяные военные, ДНРовцы в любой момент могут напасть и избить", – рассказывает пенсионерка из Токмака Валентина Федоровна. Женщине удалось выехать оттуда в Европу, сейчас она в безопасности, но переживает за свой дом.

Она рассказывает, что по городу ездят автомобили и по громкоговорителям призывают жителей эвакуироваться. Ходят по домам, стучат в двери и настойчиво предлагают собирать вещи и уезжать особенно семьям с детьми. Угрожают, что в случае отказа, могут и детей забрать, лишить родительских прав.

Родители в Токмаке, Пологах, Молочанском прячут своих детей от навязчивой эвакуации. Захватчики, в свою очередь, подгоняют пустые автобусы, люди туда могут сесть с ограниченным количеством личных вещей – только то, что могут унести с собой.

Обещают, что вывезут в Бердянск, Кирилловку, поселят на турбазах, в комфортных условиях, еще и денег дадут.

"Моя приятельница с мужем уехали, потому что боятся обстрелов. Их поселили в такие домики в Бердянске – когда дует ветер с моря, боятся, что их вместе с этой халупой унесет. Вода в кране только холодная, да и та не всегда бывает. Кормят очень плохо – каша, пустой суп, вечером пирожок с чаем. А ночью в домике так холодно, что спят одетые, уже оба простыли", – продолжает Валентина Федоровна.

Также вывезенные жители Запорожья жалуются, что обещанных 10 тысяч рублей так и не увидели. Дают меньше и только тем, кто получил российский паспорт.

Хотят "обескровить" АЭС

Первыми с оккупированных территорий бегут коллаборанты и те, кто сотрудничал с россиянами. Так, Центр национального сопротивления сообщает, что много полицейских, которые работали на россиян в Запорожской и Херсонской областях, написали рапорты на увольнение и планируют сбежать в Россию. Однако никто их не подписывает и предателям даже запретили покидать территорию.

В Энергодаре тоже проходит эвакуация. Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что часть людей посадили в автобусы и увезли, а часть поехала на своем транспорте. В результате топливо на заправках закончилось.

По словам мэра, банкоматы в городе не работают, или работают с большими ограничениями. Интернет частично пропал. А продукты и лекарства сразу подорожали.

"Первыми закрылись паспортные столы и часть управлений так называемых "администраций". Вывезли документы и оборудование, в том числе и то, что принадлежало нашему ЦНАП. Вчера ночью начали выносить медицинское оборудование из больницы, которое сначала отсортировали, а потом загрузили по машинам", – говорит Орлов.

Один из врачей Энергодарской медико-санитарной части рассказал, что утром, когда он пришел в больницу, то обнаружил, что части медицинского оборудования просто нет.

"Не было аппарата УЗИ, исчезли компьютеры, лабораторное оборудование, разграблено гинекологическое отделение. Пропали мелкие медицинские инструменты, даже личные вещи сотрудников исчезли", – возмущается доктор.

Часть отделений в больницах города закрываются, людей выставляют на улицы. Советуют, если хотите лечиться, эвакуируйтесь и там вам окажут помощь.

Первыми из города стали уезжать те, кто получил российские паспорта. "Уехала наша зам директора школы, которая учителям руки выкручивала, заставляла получать российский паспорт под угрозой увольнения. Думает, что отсидится в Ростове, а потом вернется. Некоторые учителя, которые поддерживают "русский мир", тоже рванули из города", – рассказала преподаватель одного из учебных заведений города.

Серьезная ситуация сложилась и на Запорожской АЭС. Оккупанты собираются вывезти из города около трех тысяч сотрудников станции и их семей. В украинском Энергоатоме заявили, что собираются вывезти даже тех, кто подписал контракты с российскими компаниями. Это обострит вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в таком отключенном состоянии как сейчас.

Прихватывают с собой авто и оборудование

В Мелитополе проходит скрытая эвакуация. Местные жители рассказывают, что официально об эвакуации никто не говорил. Предлагают временное перемещение на пару недель, из-за обстрелов. При этом просят людей взять с собой все документы начиная от паспорта и заканчивая дипломом и аттестатом.

Также настораживает и то, что мелитопольцам нужно везти с собой и военный билет. В первую очередь россияне призывают вывозить детей, снова под предлогом оздоровления в детских лагерях.

Мэр Мелитополя Иван Федоров также заявил, что в оккупированном Мелитополе и Бердянске закрылась сеть магазинов "Мера", а донецкий собственник убежал из Мелитополя. Возможно, оккупанты отжимают друг у друга бизнес на фоне паники.

По данным Генштаба ВСУ, в селе Михайловка захватчики вывезли всю собственность госучреждений на украденных у местного населения автомобилях. В Днепрорудном российские оккупанты перед бегством грабят магазины с оргтехникой и угоняют машины.

А в Энергодаре на предприятии Електропівденмонтаж-10 захватчики вывезли все станки и автомобили.