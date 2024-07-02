Судя по разным источникам, примерно пять инженерных бригад армии КНДР могут прибыть на Донбасс.

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Официально - для "восстановления". Но пока война в разгаре, выглядит это, по меньшей мере, нелогично.

Почему июль?

В конце июля на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война и внимание Запада будет сфокусировано именно там.

Я не военный эксперт, но обращу ваше внимание на один факт.

Прорыв россиян под Авдеевкой и Торецком произошел, в том числе, в результате использования подземных тоннелей.

В первом случае, уже готового, во втором - якобы прорытого на три километра вглубь наших позиций.

То есть складывется новая технология войны: для защиты от удара дронов и артиллерии - подкоп, выход в тыл, захват позиций, окапывание.

И кто может копать лучше корейцев?

Приведу цитату касательно Корейской войны (Подземная война):

".... подземная война приобрела грандиозный размах.

Исходя из опыта Второй мировой войны, американцы сделали ставку на авиацию.

Северокорейские, а на втором этапе войны и китайские войска несли большие потери от авианалётов, что вынудило их начать строительство подземных убежищ.

Изначально подземные укрепления строились самостоятельно каждым подразделением и их размещение носило хаотичный характер.

Впоследствии подземные укрепления были объединены в одну систему.

О размахе подземной войны свидетельствуют следующие факты.

При длине фронта в 250 км, длина подземных ходов достигала 500 км. Таким образом на каждый километр фронта приходилось 2 км подземных тоннелей.

В общей сложности было извлечено 2 000 000 м³ породы.

В КНДР была разработана своя теория подземной войны.

Живая сила, склады и мелкокалиберные орудия были полностью размещены в подземных помещениях, что делало их малоуязвимыми для авиационно-артиллерийских ударов.

Непосредственно под поверхностью земли были сооружены просторные казармы, которые позволяли за короткое время вывести на поверхность целые соединения и так же быстро спрятать их под землей.

Для улучшения вентиляции эти сооружения строились с учётом направления движения естественных потоков воздуха; на поверхности земли над ними оборудовались позиции ложных целей (дотов, окопов, и входов в подземелья), что делало затруднительным обнаружение настоящих целей и заставляло американцев впустую тратить боеприпасы.

Помимо этого создавались подземные укрытия для развёрнутой артиллерии: во время бомбёжек орудия закатывались в специальные бункеры в толще горы, как только наступало затишье орудия выдвигались на специальные площадки перед бункером, производили несколько выстрелов и закатывались обратно.

В отличие от других примеров подземной войны, войска КНДР не делали упор на оборону именно подземных укрепрайонов.

Северокорейские войска прятались от бомбежек и артобстрелов в подземельях, дожидаясь штыковой атаки американцев.

Когда пехотные части США проникали в наземную часть укрепрайона, северокорейские солдаты по множеству ходов выбирались на поверхность и вступали в рукопашный бой, используя численное превосходство.

В дальнейшем, опыт противостояния северокорейским войскам был проанализирован, систематизирован и обобщён в боевом уставе американской армии FM 31-50 ("Бой в укреплённых районах и городах").

В настоящее время военная доктрина КНДР предусматривает строительство максимально возможного количества подземных сооружений военного назначения на случай нападения США.

Глубина подземных объектов достигает 80—100 м, что делает затруднительным их разрушение даже тактическим ядерным оружием".

В данном случае, подземная тактика может быть применена для "ползучего наступления" и взламыванмя сложной, эшелонированной обороны.

А также для минимизации потерь от ударов дронов и артиллерии. Плюс - минимизация потерь бронированной техники.

Не удивлюсь, если стратегия "подземной войны" была утверждена в ходе визита Путина в КНДР.

Возможно ее предложили сами северные корейцы.

Теперь несколько ключевых вопросов.

Первый - это стадия принятия данного решения. То есть принято ли уже решение о вводе инженерных частей КНДР в войну или это произойдет после некоего события: миссия НАТО в Украине, передача F-16?

Второй вопрос - насколько данный риск отработан на уровне уставов ЗСУ?

Есть ли у нас инженерные подразделения, готовые вести контрподкопную борьбу.

Когда-то украинские казаки были мастерами вести "подземную войну". Но это уже далекая история.

Нужно технически готовиться к таким рискам.