С детства мечтал стать военным: на Волыни простились с 24-летним командиром танкистов Виталием Кобцем. Фото

В селе Ричица Забродовской общины Ковельского района Волынской области простились с 24-летним героем Виталием Кобцем. Он возглавлял танковый экипаж 93 ОМБр "Холодный Яр" и погиб во время битвы за город Бахмут на Донбассе.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Владимир-Волынской епархии. На похороны собралось много односельчан и товарищей по оружию погибшего героя (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Во время битвы за город Бахмут Донецкой области 5 марта погиб целый танковый экипаж 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Погибли Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа, позывной "Тяпа") и Сергей Леонтьев (наводчик)", – говорится в сообщении.

Ребята погибли фактически на поле боя. Когда экипаж уже возвращался из боевой задачи, вражеский дрон попал в танк. Все трое бойцов погибли, шансов выжить не было. Тело командира экипажа удалось сразу достать, а вот Андрея и Сергея – нет. Там шли сильные обстрелы, и добраться до них было очень тяжело. Со временем всех погибших удалось вывезти с поля боя и передать родным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что командир экипажа Виталий Кобец с позывным "Тяпа" в 93-ю бригаду пришел в 2020 году после военной академии. Военным он мечтал быть с детства, говорил, что в его маленькой деревне ничего особенного его не ждало, поэтому начал карьеру в армии с военного училища.

Он вспоминал свое первое сражение в Харьковской области, тогда еще работал с другим экипажем. Там два вражеских снаряда попали в их украинский танк. Один пробил башню, сверху начался пожар. Командир Виталий Кобец и водитель успели выскочить, а вот наводчик оказался в ловушке.

"Он пролез в какую-то щель и кричит: "Тяпо", достань меня". Я на адреналине заскочил на танк, открыл люк и достал его", – рассказывал на одном видео Кобец.

Однако несколько обломков ранили "Тяпу", он был в госпитале, а затем снова вернулся на фронт и с тех пор служил с Андреем Мельником и Сергеем Леонтьевым.

"Тяпа" был с особым чувством юмора, его особенно все любили. Он всегда был на позитиве, иногда даже как ребенок. У него в характере не было жесткости. Когда мы с ним встречались, то создавалось впечатление, что ты пришел на мирную территорию и встретил парня-весельчака. Очень гордился тем, что у него именно этот трофейный российский танк они отлично отрабатывали на нем. Мы встречались с ними, я поддерживал их с волонтерами, мы дружили с этим экипажем", – рассказал главный капеллан бригады Александр Петрушевич.

За особые заслуги перед Украиной 18 мая 2022 Виталию Кобцу была вручена медаль от президента Украины Владимира Зеленского "Защитнику Отечества". Также герой награжден отличием 93-й ОМБр "Холодный Яр" I степени.

Напомним, что 5 марта танковый экипаж, которым командовал Виталий Кобец с позывным "Тяпа", погиб в битве с российскими оккупантами вблизи города Бахмут Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!