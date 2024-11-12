С какими болезнями нервной системы не мобилизуют в Украине: список

В результате со страной-агрессором РФ в Украине действуют режимы всеобщей мобилизации и военного положения. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал законы об их продлении.

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Поэтому мужчины призывного возраста получают повестки и мобилизуются в армию. Некоторые граждане по состоянию здоровья могут оформить отсрочку от призыва, в том числе и имеющих болезни нервной системы. Список таких заболеваний публикует OBOZ.UA.

Какие болезни нервной системы являются основанием для предоставления отсрочки

В Украине с мая 2024 года действует обновленное законодательство относительно мобилизации. Военно-врачебные комиссии будут устанавливать пригодность или непригодность к службе по обновленному перечню болезней.

Согласно ему, следующие болезни нервной системы могут стать основанием для оформления отсрочки от мобилизации.

– Воспалительные болезни центральной нервной системы. Это все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс, если они являются быстро прогрессирующими и значительными нарушениями функций.

– Эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

– Болезни периферической нервной системы, быстро или медленно прогрессирующие со значительными нарушениями функций.

К ним относятся системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для оформления отсрочки необходимо подавать запрос в ТЦК.

На днях в "Резерве+" заработала возможность оформления отсрочки онлайн. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обновить приложение в AppStore или PlayMarket.

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