'С малых лет знал, что такое Украина': на фронте погиб сын участника национально-освободительной борьбы 70-х годов Владимир Витив. Фото

В боях с российскими оккупантами пал 44-летний защитник Украины Владимир Витив. Он встал на защиту родной земли с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, ведь с детства воспитывался настоящим патриотом.

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Отец воина, Петр Витив, был участником национально-освободительной борьбы, входил в подпольную патриотическую Росохатскую группу. О гибели воина сообщили в Чортковском городском совете.

"Слишком часто в последнее время в Чертковскую громаду поступают известия, от которых каждый раз стынет кровь. Защищая Украину от московской орды, погиб уроженец села Росохач Владимир Витив. Теперь Герою навсегда 44", – отметили на малой родине Героя.

Владимир встал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны, присоединившись к рядам украинского войска как доброволец. Поступить иначе он просто не мог, ведь с детства воспитывался в искренней любви к родной стране, унаследовав ее от отца.

"Он с детства, как никто другой, знал, что такое Украина и какой ценой сотнями лет приобретало право на ее самостоятельность. Его отец – Петр Витив – известный в нашем крае участник национально-освободительной борьбы, член подпольной патриотической Россохацкой группы, которая в ночь с 21 на 22 января 1973 года развесила в Чорткове украинские национальные флаги и расклеила антисоветские открытки в честь 55-й годовщины провозглашения независимости УНР. Был арестован 11 апреля 1973 года. Из-за несовершеннолетия уголовное дело не было возбуждено; освобожден из-под стражи 18 апреля 1973 года", – рассказали в Чортковском горсовете.

Свою судьбу, любимую жену, Владимир встретил в Теребовле. Там влюбленные поженились, там родили и воспитывали сына.

"Много лет жизни тяжело работал за границей, строил вместе с семьей планы, будущее, но… Завтра (12 мая. – Ред.), в 13 часов в Соборе верховных апостолов Петра и Павла мы будем всей громадой встречать тело погибшего Героя. Далее похоронный кортеж отправится в его родную деревню Росохач .Витива Владимира будут хоронить в Росохаче в субботу, 13 мая, время начала чина похорон сообщим впоследствии", – отметили в горсовете Чорткова.

Напомним, ранее стало известно, что на Донбассе погиб Александр Мальцев из Винницкой области.

Воин с псевдо "Тринадцатый" отдал свою жизнь за независимость Украины под населенным пунктом Дубово-Василовка на Донетчине, 3 мая.

Александр погиб как настоящий Герой. Он не оставил своих побратимов во время штурма, стоял до последней минуты своей жизни вместе с ними. Получив ранение, он отказался от эвакуации. И вел бой, пока хватило сил.