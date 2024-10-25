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С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

Анна Паскевич
War
4 минуты
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С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

С начала суток на 16:00 количество боевых столкновений на фронте в Украине достигло 125. Враг продолжает применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать на всех направлениях востока и юга.

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Особенно активны оккупанты на Покровском и Кураховском направлениях, в то же время украинские защитники держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

Как сообщили в Генштабе, противник не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей.

Под вражескими обстрелами находились районы населенных пунктов Нововасильевка, Старая Гута, Басовка, Лесковщина, Покровка, Уланово, Бояро-Лежачи и Бобиловка. Авиация противника нанесла удар по району населенного пункта Бобиловка.

Кроме того, враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, применив 24 КАБа.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

Ситуация на линии фронта

На Харьковском направлении сегодня произошло два боестолкновения. Силы обороны отражают атаки врага в районе Волчанска.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

На Купянском направлении два штурмовых действия отражены вблизи Голубовки. Продолжается бой в районе Вишневого, сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Тернов и Торского. В общей сложности здесь насчитывается уже 19 боестолкновений, из которых четыре на 16:00 продолжаются.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

На Северском направлении захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, произошло три боя.

На Краматорском направлении продолжаются бои в районе Часова Яра. Там враг пытается продвигаться на позиции Сил обороны. Авиаудару подверглась Новоегоровка.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации атаковал позиции наших войск, бои продолжаются в Торецком районе. Авиация противника нанесла удары по Торецку, Дружбе, Троицкому и Катериновке, сбросив пять КАБов.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

Горячее всего сегодня на Покровском направлении. В районах населенных пунктов Селидово, Красный Яр, Крутой Яр, Лысовка и Миролюбовка идут ожесточенные бои. Противник совершил 35 попыток штурма.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

На Кураховском направлении на 16:00 продолжается пять боев в районах Острое, Катериновка и Новодмитровка. 20 вражеских штурмов уже отбиты, говорится в сводке.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

На Времовском направлении отражены десять штурмов в районах Богоявленки и Новоукраинки, семь продолжаются.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

На Ореховском направлении захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка и Малая Токмачка, сегодня сбросили 13 КАБов.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

На Приднепровском направлении оккупанты однажды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, но получили жесткий отпор, говорится в сводке.

С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

"Поддерживайте Силы обороны! Борьба продолжается! Слава Украине!" – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских войск на Курщине. Он назвал это "откровенной дезинформацией, не отражающей реальную ситуацию".

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