С начала суток количество боестолкновений выросло до 125: в Генштабе рассказали, на каких направлениях идут ожесточенные бои

С начала суток на 16:00 количество боевых столкновений на фронте в Украине достигло 125. Враг продолжает применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать на всех направлениях востока и юга.

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Особенно активны оккупанты на Покровском и Кураховском направлениях, в то же время украинские защитники держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Генштабе, противник не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей.

Под вражескими обстрелами находились районы населенных пунктов Нововасильевка, Старая Гута, Басовка, Лесковщина, Покровка, Уланово, Бояро-Лежачи и Бобиловка. Авиация противника нанесла удар по району населенного пункта Бобиловка.

Кроме того, враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, применив 24 КАБа.

Ситуация на линии фронта

На Харьковском направлении сегодня произошло два боестолкновения. Силы обороны отражают атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении два штурмовых действия отражены вблизи Голубовки. Продолжается бой в районе Вишневого, сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Тернов и Торского. В общей сложности здесь насчитывается уже 19 боестолкновений, из которых четыре на 16:00 продолжаются.

На Северском направлении захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, произошло три боя.

На Краматорском направлении продолжаются бои в районе Часова Яра. Там враг пытается продвигаться на позиции Сил обороны. Авиаудару подверглась Новоегоровка.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации атаковал позиции наших войск, бои продолжаются в Торецком районе. Авиация противника нанесла удары по Торецку, Дружбе, Троицкому и Катериновке, сбросив пять КАБов.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении. В районах населенных пунктов Селидово, Красный Яр, Крутой Яр, Лысовка и Миролюбовка идут ожесточенные бои. Противник совершил 35 попыток штурма.

На Кураховском направлении на 16:00 продолжается пять боев в районах Острое, Катериновка и Новодмитровка. 20 вражеских штурмов уже отбиты, говорится в сводке.

На Времовском направлении отражены десять штурмов в районах Богоявленки и Новоукраинки, семь продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка и Малая Токмачка, сегодня сбросили 13 КАБов.

На Приднепровском направлении оккупанты однажды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, но получили жесткий отпор, говорится в сводке.

"Поддерживайте Силы обороны! Борьба продолжается! Слава Украине!" – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских войск на Курщине. Он назвал это "откровенной дезинформацией, не отражающей реальную ситуацию".