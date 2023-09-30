С начала войны саперы очистили почти 10 тыс. га сельскохозяйственных угодий – Генштаб

С начала широкомасштабной войны в Украине саперы очистили от взрывоопасных предметов более 9992 га сельскохозяйственных угодий. В общей сложности изъято и обезврежено 120 846 взрывоопасных предметов.

Статистику разминирования украинской территории привели в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что только за последнюю неделю специалисты Командования Сил поддержки ВСУ обследовали и очистили от взрывоопасных предметов 1 объект, около 860 га сельскохозяйственных угодий и других территорий. На них были изъяты и обезврежены 3 168 взрывоопасных предметов.

Напомним, в МИДе сообщили, что Словакия заказала для ВСУ машину разминирования Božena-5 на деньги, собранные волонтерами. Ожидается, что технику передадут Киеву до конца этого года.

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Следует отметить, что, по данным Минобороны, от мин и взрывоопасных предметов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 246 гражданских. Среди них – 13 детей. Кроме того, 521 человек получил ранения, в том числе 53 ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Херсоном, у села Новоберислав, трактор взорвался на мине. 61-летний тракторист погиб.

– Британия передала Украине более 1500 комплектов специализированного оборудования для разминирования и провела обучение украинским военным.

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