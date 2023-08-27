С пляжа – на войну: оккупанты установили 'мобилизационный пункт' на набережной Алушты. Фото

Во временно оккупированной Алуште на территории Крыма российские оккупанты установили "мобилизационный пункт" прямо на набережной. Там отдыхающим предлагают вступить на контрактную службу в армию РФ и раздают листовки обо всех "преимуществах" такого выбора.

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Особенно "одаренные" посетители палатки даже фотографируются с оружием на фоне триколоров государства-террориста. Соответствующие фото опубликовало издание "Крым. Реалии".

Отмечается, что, по некоторым данным, агитационное мероприятие на набережной города-курорта проводили представители 126-й отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ. Теперь в российскую террористическую армию можно попасть прямо с пляжа, хотя, как отметило издание, желающих заключить контракт о прохождении военной службы, у палатки на тот момент замечено не было.

Как указано в открытках, заключить контракт можно на 1, 3 и 5 лет. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет россияне обещают зарплаты от 204 до 246 тысяч рублей в месяц.

Накануне аналогичное "мероприятие" проходило также в Судаке, что свидетельствует об отсутствии желающих умирать за РФ на войне, пишут медиа.

Журналисты напомнили, что через девять лет оккупации Крыма Россия провела 17 незаконных призывных кампаний на полуострове. Последний призыв в оккупационную армию стартовал 1 апреля 2023 года.

Напомним, в России намерены отправить воевать в Украину "свежий" оккупационный контингент. И, несмотря на то, что никакого объявления новой волны мобилизации нет, она все равно идет полным ходом. Причем сейчас преступный режим придумал новые уловки для мобилизации пушечного мяса. Об охоте "охотников за головами" читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, что РФ планирует отправить на войну против Украины еще 450 тысяч человек. Так в стране-агрессоре пытаются скрыть масштабные потери;

– СМИ сообщили, что в РФ могут провести вторую волну т.н. частичной мобилизации. В Бурятии, по информации СМИ, она может начаться уже 5 сентября.

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