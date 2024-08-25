"С террористами не говорим": Галущенко официально опроверг "тайные" переговоры с РФ

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина не ведет переговоров с террористами. Он опроверг слухи, что Киев и Москва якобы тайно планировали непрямые переговоры о прекращении ударов по энергоинфраструктуре.

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Предположение об этом ранее опубликовало американское издание Washington Post. Журналисты считают, что процесс остановился после начала операции ВСУ в Курской области. Галущенко в интервью ТСН прокомментировал это сообщение СМИ.

"Мы с террористами переговоров не ведем. Тем более закулисных", – подчеркнул он.

Глава Минэнерго сообщил, что 22 августа состоялся онлайн-саммит по третьему пункту украинской Формулы мира. Он касается энергетической безопасности.

"Мы приняли совместное коммюнике. Участие в нем приняло большое количество стран из разных частей мира. И на самом деле ключевая позиция в этом документе, кроме восстановления энергетики, это не атаки на энергосистемы", – заявил Галущенко.

В мероприятии участвовали международные организации и около 40 государств. О результатах планировалось сообщить Российской Федерации через посредника.

"Вопрос, как эту формулу положить на Россию, чтобы они хоть что-то начали выполнять", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее защитники Часова Яра в Донецкой области высказались о возможности переговоров Украины и РФ и об операции наших Сил обороны в Курской области. На успех мирного диалога с агрессором, говорят бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, надежды нет.

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