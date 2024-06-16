Салливан о мире от Путина: это перечеркивает Устав ООН, мораль и здравый смысл

Ультимативные требования, озвученные российским диктатором Владимиром Путиным как условия для начала переговоров с Украиной, противоречат Уставу ООН, морали и здравому смыслу. В преддверии Саммита мира в Швейцарии глава Кремля потребовал от Украины отказаться от части своих суверенных территорий и разоружиться, чтобы РФ впоследствии было проще продолжить агрессию против соседнего государства.

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Такое мнение в ходе Глобального саммита мира высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Требованиям Путина он противопоставил поиски путей к справедливому миру, которые 15-16 июня в Швейцарии вели около 100 делегаций со всех уголков мира.

В начале выступления Салливан отметил, что участие сотни государств и институтов в Саммите мира является значительным успехом украинской дипломатии. То, что делегации в Швейцарию ехали из всех частей света, по мнению Салливана, подтверждают широкую поддержку в мире идеи справедливого мира.

"Этот саммит определил ядро того, каким должен быть мир. Это принципы Устава ООН, принципы международного права, принципы суверенитета, территориальной целостности и невозможности завоевания одной нации другой. Точка. И Украина может опираться на это, чтобы позже вести переговоры и обеспечить справедливый мир , которого заслуживают люди Украины. Более этого рабочие группы сегодня уделили внимание практическим шагам, которые мы можем совершить сообща по поводу продовольственной, ядерной безопасности и, конечно, возвращения похищенных детей. Конечно, эти действия России должны быть осуждены, дети должны вернуться домой", – подчеркнул советник по вопросам нацбезопасности.

Он также упомянул об озвученных 14 июня Путиным требованиях к Украине и Западу, которые российский диктатор выдвинул как условие для начала мирных переговоров.

"Мы недавно услышали видение Путина о мире. И он сказал, что Украина не только должна отказаться от территорий, которые Россия сейчас оккупирует, но и должна покинуть дополнительные суверенные украинские территории, прежде чем Россия согласится вести переговоры. Украина должна разоружиться, чтобы Россия потом могла вести агрессию снова. Это безответственно. Это отвергает Устав ООН, основную мораль и просто здравый смысл", – отметил Салливан.

На другом "полюсе", убежден он, находятся предложения, которые в течение двух дней обсуждали участники саммита в Швейцарии.

"Визия мира, которая была представлена здесь многими странами, которая опирается на те принципы, под которыми мы все подписались, опирается на то, что мы все бы хотели жить в таком мире – это правильное видение для движения вперед. Поэтому на наш взгляд это мероприятие является важным рубиконом на пути к справедливому миру. И США будут гордо идти с Украиной по этому пути до того момента, как Украина победит. И мир победит", – резюмировал Салливан.

Напомним, 16 июня в Швейцарии проходит второй день Саммита мира, в котором приняли участие более 100 делегаций из разных стран и международных организаций. По итогам двухдневного мероприяти принято совместное коммюнике.

Также сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путину удалось "сбить" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о "мирных" переговорах. Ряд ультимативных требований, включавших разоружение Украины, снятие с РФ санкций и согласие и украинских властей, и требование отдать России уже официально не только Крым, но и области, частично оккупированные РФ, в их административных границах, Путин озвучил 14 июня.