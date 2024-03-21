Салливан приехал в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским и Ермаком: о чем говорили. Фото

В среду, 20 марта, с визитом в Киев прибыл советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. В украинской столице он провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом сообщили на сайте ОП. Ермак отметил, что эта встреча была важной и предметной, они с Салливаном обсудили продолжение поддержки Украины со стороны США, ситуацию на фронте, потребности нашего государства и подготовку к Глобальному саммиту мира.

"В очередной раз услышал от господина Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке. Мы точно знаем, что сегодня администрация президента Байдена, вся команда, и непосредственно Джейк делают все возможное для принятия необходимого нам пакета помощи", – написал руководитель ОП.

Ермак отметил, что США, которые являются стратегическим партнером Украины, даже в условиях задержки утверждения в Конгрессе пакета военной помощи нашей стране нашли возможность предоставить новый пакет оборонной поддержки объемом 300 миллионов долларов.

"С Джейком говорили о подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО и первому инаугурационному Глобальному саммиту мира. Лично Джейк с самого начала поддерживает нашу идею. Он делает очень много адвокации с другими странами, в частности Глобального Юга. Необходимо продолжать активно приближать проведение Глобального саммита мира, поскольку количество поддерживающих его стран растет. Это значит, что сегодня Украина объединяет мир, и нельзя дать РФ его разъединить", – сказал Ермак.

Он добавил, что у украинской и американской стороны сейчас есть один план – победить в этой войне и сделать все, что для этого необходимо.

Джейк Салливан со своей стороны подчеркнул, что спустя более чем два года после начала нападения РФ наше государство стоит, в первую очередь благодаря храбрости и преданности украинского народа.

Президент Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что он тоже провел встречу с Салливаном. По его словам, этот разговор был "содержательным и вполне конкретным".

Политики обсудили оборонное взаимодействие и общие политические результаты, которых должны достичь Украина и Соединенные Штаты.

"Я благодарен Америке за поддержку нашего государства и людей, и это жизненно важно, чтобы американское лидерство оставалось крепким в защите международного правопорядка", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Джейк Салливан озвучил свое видение победы Украины в войне с Россией. Для нашей страны победой будет выйти из нее суверенным, независимым, свободным государством, способным сдерживать будущую агрессию.

– Также чиновник сказал, что Соединенные Штаты еще не готовы объявить о поставках дальнобойных ракет ATACMS Украине. Однако администрация президента США Джо Байдена продолжит усилия по поддержке нашей страны в войне с РФ.

– Салливан также выразил уверенность в том, что Палата представителей одобрит законопроект о национальной безопасности, который содержит дополнительную помощь для Украины. Этот документ должен получить сильную двухпартийную поддержку.

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