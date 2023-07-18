Сам воспитывал сына: в Черкассах простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В понедельник, 17 июля, в Черкассах в последний путь провели 37-летнего сержанта Юрия Литвиненко, погибшего 24 мая 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Военный был водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки батальона.

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Об этом "Суспільному" рассказала представитель территориального центра комплектования области Алина Кривошея. Прощание с Героем прошло на площади Славы, на траурную церемонию пришли родные, друзья и побратимы.

У погибшего воина остался сын, которого он воспитывал сам.

Друзья вспоминают Литвиненко как чуткого человека, который всегда был готов прийти на помощь. Друг детства Героя Сергей Жевеняк рассказал, что тот два года ухаживал за больным дедушкой, а когда родственник умер, Литвиненко приехал в Черкассы, где ему вручили повестку.

Напомним, также от тяжелых ранений, полученных на поле боя, скончался в госпитале защитник Украины Евгений Красота из Запорожской области. Он встал на защиту родной земли еще с 2014 года, отправившись на Донбасс в составе Запорожского 37-го отдельного мотопехотного батальона. У Героя остались жена и маленький сын.

В боях за Украину погиб и военнослужащий ВСУ Станислав Бенько из Кривого Рога Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась 9 июля во время выполнения боевого задания под Бахмутом Донецкой области. До войны мужчина увлекался спортом, организовывал футбольные турниры в Кривом Роге и Днепре. У него остались жена и несовершеннолетний отпрыск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях с оккупантами погиб 21-летний военнослужащий ВСУ из Тернопольской области Андрей Рольский. Жизнь защитника оборвалась на фронте под Бахмутом;

– также на войне оборвалась жизнь военного из Ивано-Франковской области Виталия Слезюка. Он вступил в ряды Сил обороны Украины после начала полномасштабного вторжения России, воевал на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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