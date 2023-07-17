'Маленький сынишка остался без папы': в результате полученных на фронте ранений скончался защитник из Запорожья. Фото

От тяжелых ранений, полученных в бою с российскими оккупантами, скончался в госпитале защитник Украины Евгений Красота из Запорожской области. Он встал на защиту родной земли еще с 2014 года, отправившись на Донбасс в составе Запорожского 37-го отдельного мотопехотного батальона.

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У Героя остались жена и маленький сын. О смерти воина сообщили его друзья и братья по оружию.

По словам воина ВСУ, мелитопольца Алексея Петрова, смерть Евгения стала шоком для всех его близких и друзей, ведь они до последнего надеялись, что он справится с ранением и встанет на ноги.

"Жека, друг... Ну как же так? Ты ведь уже почти победил. Столько операций выдержал. Осталось еще совсем немного. Еще полшага, но... Светлая память тебе. Ты был настоящим! Гражданином! Воином! Другом! Человеком! Передавай привет там всем нашим: Ломику, Анархисту, Пилоту, Сомику, Оскару, Тридцатому, Геше, Бороде, Волновахе, Василию Васильевичу… всем!" – написал Петров.

Друзья Евгения и его супруги Натальи рассказывают: пока он защищал Украину на фронте еще с 2014 года, она занималась помощью армии в качестве волонтера.

"Проклятая война забирает самое дорогое. Никакие эмоции не смогут передать ту боль, которая переполняет родных, никакие слова не вернут нам Евгения Красоту. Наталья Красота потеряла любимого. С начала войны (еще с АТО) они делали все возможное, чтобы приблизить Мир и нашу Победу, она - как волонтер помогала украинской армии, он - защищал наши рубежи. А сейчас, их маленький сынишка - остался без любящего отца. Невыразимое горе... Мы всегда будем помнить тебя, Женька. Мягких облачков тебе", – отметила Евгения Мельник.

"Моя улыбчивая, моя родная Наталья Красота потеряла мужа. Вдова… Страшное слово для молодой, красивой девушки. С 2014 года мы волонтерили бок о бок. Спасибо, что твой Женя защищал нас, наше Запорожское направление", – написала жительница Мелитополя Екатерина Крыжановская.

Пока жена павшего воина, которая с ребенком находилась за границей и мечтала о встрече с мужем после его выздоровления, вынуждена теперь ехать на его похороны.

"Я так хотела к тебе, мой любимый, мой единственный, мой воздух... Хотела быть вместе, как обычно 24/7, мы мечтали об этом вместе. Мечтали о том, чем будем заниматься, как будем счастливы с Сырничком. Я так ждала. Теперь я буду ждать другого. Я все так же буду ждать нашей встречи. Когда-то она случится, я в это верю. Теперь ты меня будешь ждать. Дождись, пожалуйста. Дождись, мой родной. Я уже еду к тебе, потерпи немного, я еду", – написала Наталья Красота.

Друзья семьи и побратимы Героя, отдавшего жизнь за Украину, просят неравнодушных поддержать его жену и маленького сынишку финансово: 5375 4141 0136 5467, Наталья Красота.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб капитан стрелкового батальона из Одесской области Борис Айзенберг. Владелец дендрариума и талантливый художник, умудрявшийся видеть красоту и величие природы даже посреди ада войны, он оставил все, чтобы защищать родную землю, когда на нее пришел враг.

Также сообщалось, что в боях на Запорожье погиб 24-летний разведчик из Хмельнитчины Юрий Куцый. Он ушел на фронт ради победы.

А в Луцке 13 июля простились с 31-летним старшим солдатом Максимом Галайдой. Он погиб на Марьинском направлении в бою с российскими захватчиками.