Отлично. В ГУР подтвердили, вчера ударные дроны атаковали российский Смоленский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - три из четырех дронов попали в цель. Так что тамошний губернатор может и дальше врать про все сбили и упали обломки, но факт остается фактом. Заводу досталось очень прилично и производить свои ракеты в ближайшее время он не сможет.

Для справки: Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Мне кажется, что это самая правильная тактика. Перехватывать летящие ракеты или дроны сложно и дорого. Бить по складам и производству гораздо эффективнее. Наши дроны отлично выполняют эти задачи. И ракеты от союзников тоже отлично вписываются в такую стратегию. Да, они могут договориться с КНДР или Ираном. Могут поставлять комплектующие для ракет и дронов через подставные фирмы в третьих странах. Но с украинскими дронами они договориться не могут. Просто у наших разговор короткий. Оккупанты и их пособники на производстве вооружений даже не успевают сказать свое традиционное "ЗА ЧТО?!"