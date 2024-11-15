'Самая мощная в мире': ВСУ используют советскую САУ 'Пион' со 100-килограммовыми американскими снарядами - Bild

В Донецкой области украинские военные на своих позициях вблизи Торецка используют сверхмощную самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион", массой 60 тонн, с 12-метровым стволом и 100-килограммовыми американскими снарядами. ВСУ удалось вернуть на поле боя советские САУ с дефицитными снарядами благодаря поддержке США.

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Об этом пишет корреспондент немецкого издания BILD Бьорн Штрицель. Он отметил, что украинские военные привлекли к битве за Торец тяжелую советскую САУ "Пион", которая стреляет снарядами калибра 203 мм.

Это самая тяжелая пушка, которую ВСУ имеют на своем вооружении, и самая тяжелая САУ в мире из ныне используемых. Ее разработали в СССР в 1960-е для уничтожения бетонных укреплений противника, рассказал журналист.

На сегодняшний день наиболее распространен калибр боеприпасов в ВСУ — 155 мм. А САУ "Пион" нуждается в 203-миллиметровых снарядах, каждый из них массой в 100 кг.

Такие боеприпасы, оставшиеся Украине в наследство от советского периода, ВСУ потратили еще весной 2022 года, поэтому "Пионы" долгое время не применяли на фронте.

Лишь недавно было найдено решение – Силам обороны Украины из США поставили снаряды нужного калибра.

Американские производители оружия выпускали его в 50-60 годах для пушек М110 и М115. Программа не получила продолжения, эти САУ постепенно сняли с вооружения США, а уже изготовленные снаряды к ним отправили на консервацию. Впоследствии оказалось, что они подходят для стрельбы из советских "Пионов".

Украинские военные рассказали корреспонденту Bild, что работа с Пионом имеет свою специфику. Еще до получения приказа на огонь украинские артиллеристы должны запустить дизельный генератор в этой САУ, чтобы он заранее нагрелся и питал гидравлическую систему пушки.

"Она должна достичь рабочей температуры", – объяснил журналисту 26-летний украинский офицер Ростислав.

Когда артиллеристы получают приказ, они выбегают из укрытия и выводят "Пион" на огневую позицию. Пушка выдвигает опорную плиту, которая поглощает сильную отдачу и стреляет.

Штрицель отметил, что когда стреляет "Пион", вся земля вокруг вздрагивает.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут появиться в Силах обороны уже в следующем году. Таким прогнозом поделился директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров.

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