Самая ожесточенная ситуация на Покровском направлении: сколько боеприкосновений произошло на передовой 29 декабря

В Украине за воскресенье, 29 декабря (по состоянию на 22:00), произошло 171 боевое столкновение. Основные наступательные усилия российской армии сосредоточены на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях; враг в эти сутки также был активным в районе Лимана.

Видео дня

Сводкой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Командование заверило, что наши защитники продолжают сдерживать давление оккупантов.

За неполные сутки государство-террорист нанесло шесть авиаударов (сбросив девять КАБов). Захватчики задействовали 752 дрона-камикадзе и совершили более 4100 обстрелов по нашим позициям и населенным пунктам.

На Харьковском направлении россияне один раз штурмовали в районе села Гатище. Атака отбита, противник успеха не имел.

Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозового подразделения Сил обороны отбили все штурмы.

На Лиманском направлении ВС РФ атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Ямполевка, Ивановка, Белогоровка. Отбито 23 вражеских атаки, три боестолкновения в 22:00 еще продолжались.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций у Золотаровки.

На Краматорском направлении отражены семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра и Ступочек. Еще два боестолкновения продолжались.

На Торецком направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед в районах Щербиновки и Торецка. Продолжались две атаки противника.

На Покровском направлении агрессор атаковал 40 раз в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасиловка и Новоелизаветовка. Восемь боеприкосновений не завершились.

Здесь потери оккупантов за воскресенье составили по меньшей мере 482 человека убитыми и ранеными. Уничтожена одна боевая машина пехоты, два автомобиля и один мотоцикл. Существенно повреждены два танка, шесть ББМ и три единицы автомобильной техники противника.

На Кураховском направлении захватчики предприняли 18 попыток пройти вперед. Три атаки продолжались. Враг атаковал вблизи населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

Здесь потери РФ – это 74 оккупанта убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, одна БМП и один автомобиль, кроме того, повреждены три ББМ и один вражеский миномет.

На Времивском направлении агрессор 19 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. Два боя продолжались.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку РФ.

На Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг активных действий не предпринимал.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Здесь было отражено 38 атак российской армии.

В ГШ ВСУ за эффективную боевую работу отметили воинов 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола и 124-й отдельной бригады территориальной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что военно-морская логистика россиян по обеспечению военной группировки РФ в оккупированном Крыму в настоящее время фактически уничтожена. Даже восточное побережье Азовского моря и Краснодарский край уже не находятся в зоне безопасности для агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!